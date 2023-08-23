Bakan Bolat, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'ın Jaipur kentinde yarın başlayacak G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G20, dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin üst düzey yetkilileri arasında birçok konuda her yıl yapılan çalışma ve toplantıların gerçekleştirildiği kapsayıcı ve etkili bir diyalog platformu olarak biliniyor.

Bu yıl çalışmalarını Hindistan'ın dönem başkanlığında sürdüren G20, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun 3'te 2'sini temsil ediyor.

G20 şemsiyesi altında, 2016 yılından bu yana ticaret ve yatırım politikaları alanında küresel ekonominin gündeminde yer alan pek çok önemli konu tartışılıyor. Bu yıl ise "ticaret, ekonomik büyüme ve refah", "küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığının güçlendirilmesi", "mikro-KOBİ'lerin küresel ticarete daha fazla entegrasyonu", "küresel ticarette kullanılan belgelerin dijitalleştirilmesi" ve "Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) reformu" konuları ele alınacak.

İki gün sürecek Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda, dünya ticaretinde mevcut zorluklar dikkate alınarak, gelecek dönemde küresel ölçekte yapılması gerekenler, dünya ticaretinde söz sahibi ülke bakanları tarafından tartışılarak, temel prensipler ve yaklaşımlar değerlendirilecek.

Bu anlayışla kabul edilen Bakanlar Bildirisi, ticaret ve yatırım politikaları alanında küresel girişimler ve çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesi yönünde yol gösterici nitelik taşıyor.

Toplantı vesilesiyle ayrıca, Ticaret Bakanı Bolat tarafından ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Olivier Becht, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde, çok taraflı konulara ek olarak, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler de etraflıca ele alınacak.

G20 ekonomileri, aynı zamanda Türkiye'nin başlıca ticaret ortakları arasında yer alırken G20 ekonomileriyle ticaret 2022 yılı sonu itibarıyla 416 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı"nda ticaret hacmini yükseltmek üzere ticaret diplomasisini yoğun kullanmaya devam edecek. G20 ülkeleri de bu stratejinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.