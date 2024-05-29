Bakan Bolat: Gümrük Birliği'nde sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın gerçekleştireceği Brüksel ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'in, 2 Mayıs'ta OECD Ticaret Bakanlar Zirvesi çerçevesinde yaptıkları ikili ve heyetler arası toplantıda yüksek düzeyli ticaret diyalog komitesi kurma ve bu konuları orada çarpıcı bir şekilde ele alma teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Bolat, bu kapsamda Dombrovskis'in kendilerini 8 Temmuz 2024 tarihinde Brüksel'e davet ettiğini belirterek, "Bizim 30 Mayıs Perşembe günü Brüksel'e gidiş sebebimiz, Türk İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni Brüksel ofisinin açılışını gerçekleştirmek. Oradaki Türk iş insanları ile ve vatandaşlarımızla toplantı yapmak. Aynı zamanda da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis de TİM'in ofisinin açılışına katılacağını bana beyan etti ve kendisiyle de ikili görüşme yapacağız.

Bu konuları ön görüşme olarak ele alacağız ama asıl detaylı heyetler arası görüşmeyi 8 Temmuz'da Brüksel'de inşallah Sayın Dombrovskis’nin daveti üzerine gerçekleştireceğiz. Çabalarımız bu konularda ilerleme sağlamak, Gümrük Birliği'nin işleyişinde var olan sıkıntıları da bir nebze olsun aşmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, AB ile ticaretimizi, özellikle de ihracatımızı arttırabilmek" ifadelerini kullandı.

"Vize konuları büyük önem taşıyor"

Ticaretin artmasıyla iş insanlarının vize taleplerinin arttığını belirten Bolat, "Taşımacılıkta, kara yolu taşımacılığında lojistik şirketlerimizin ilave kota talepleri artıyor. Ve kara yolu taşımacılığında da bu taşımacılığı gerçekleştiren şoförlerimizin vize konuları büyük önem taşıyor. İşte biz AB ile Komisyon ve Ticaret Bakanlığı arasında yaptığımız müzakerelerde bu başlıkları sürekli olarak gündeme getiriyoruz ve ilerleme sağlama çabası içindeyiz.

Sevindirici olan şu; AB Komisyon Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile 2 Mayıs'ta OECD Ticaret Bakanlar Zirvesi çerçevesinde yaptığımız ikili heyetler arası toplantıda 'Yüksek düzeyli ticaret diyalog komitesi kuralım ve bu konuları orada çarpıcı bir şekilde ele alalım' teklifinde bulundular" diye konuştu.

"Yeni pazar arayışındayız"

ABD ve AB ile görüşmelerin arttığına vurgu yapan Bolat, "Bu minvalde AB'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile 4-5 defa, Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi ile yine birkaç defa görüşmelerimiz oldu. En önemlisi de AB Konseyi'nin geçen haziran ayında verdiği yetkiyle AB Komisyon Üyesi Varhelyi'yi ve Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell’ın birlikte hazırladıkları Türkiye konusundaki tavsiye raporu, aralık ayının başında açıklandı. Aralık ortasındaki AB Konsey Zirvesi'nde ve mart ayındaki Konsey Zirvesi'nde gündeme alınamamıştı. Bu raporda Türkiye ile ekonomik ilişkileri yeni bir düzleme oturtmak açısından çarpıcı ve yeni öneriler yer alıyordu.

En önemlisi bizim de uzun süredir istediğimiz ve uğraş verdiğimiz Gümrük Birliği'nin modernizasyonu. Neyi kastediyoruz? Gümrük Birliği sadece sanayi ürünlerinde iki taraf arasında gümrük vergileri, eş etkili tedbirler, kotalar ve eş etkili tedbirlerin kaldırılmasını içermekteydi. Biz Gümrük Birliği'nin 28 yıllık tecrübeden sonra hizmetler sektörüne de kapsam altına almasını, yatırımları ve e-ticaret gibi alanları kapsaması konusunda müzakereleri başlatmak istiyorduk. Bunun yanında Gümrük Birliği'nin bu 28 yıllık işleyiş süreci ticareti artırmak bakımından olumlu geçti. Rekabetçi olduğumuz hizmetler sektöründe de yeni pazarlar arayışı içindeyiz, yeni kanallar bulma çabası içindeyiz" dedi.

"Eylül'de İsveç ve Polonya var"

Bakan Bolat, geçen hafta Çekya'da Ekonomi Ticaret Ortak Komite Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Geçen yıl içinde Almanya, Hollanda, bu yıl içinde yine Almanya'ya gitmiştim, Çekya'ya gittim. Planladığımız önemli Ekonomi Ticaret Ortak Komitesi toplantıları çerçevesinde planlanan eylül başında İsveç ve Polonya var. Yine bu yıl içinde Slovakya ile JETCO toplantısı yaptım, şubat ayında. Fransa ile inşallah tarihler konusunda anlaşırsak, onlarla da Ekonomi Ticaret Ortak Komitesi toplantısı yapacağız.

Bunlar AB'nin önemli ülkeleri. Onlarla hem ikili ekonomik ve ticaret konularında ilerleme sağlamaya çalışıyoruz, hem de AB ile olan çok taraflı Gümrük Birliği ve diğer ekonomik ilişkilerimizdeki konularda da onlardan destek istiyoruz. Konuları onlara açıp, kendi tezlerimizi onlar nezdinde de savunuyoruz" ifadelerini kullandı.