Bakan Bolat: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1’e geriledi

ANKARA (EKONOMİ)

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında, EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil tüketici ödülü aldı. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital çağın kötü niyetliler açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu belirterek, Bakanlık olarak sosyal medya dahil tüm mecralarda tüketicinin her yönüyle korunmasını sağladıklarını bildirdi. Tüm düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarını yerine getirdiklerinin altını çizen Bakan Bolat, bilinçli tüketicinin güçlü ekonominin teminatı olduğunu aktardı.

Bakanlık bünyesinde olmakla birlikte faaliyetlerini bağımsız yürüten Reklam Kurulu’nun, tüm mecralardaki reklamları büyük bir titizlikle denetlediğini dile getiren Ömer Bolat, sosyal medya reklamlarının da ciddi şekilde denetlendiğini, sadece bu yıl incelenen 33 bin dosyada 230 milyon lira ceza kesildiği bilgisini verdi.

Yapılan sıkı denetimlerle birlikte güvensiz ürün oranının yüzde 32’den yüzde 1’e indiğini vurgulayan Bolat, bunlara ilişkin denetim sonuçlarının da Güvenli Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Bolat güvensiz ürüne yönelik sıfır tolerans uygulandığını bildirirken, çözüme bağlanan uyuşmazlıklar hakkında da bilgi verdi. Geçen yılın tamamında 12.4 milyar liralık uyuşmazlığın çözüldüğünü anlatan Bolat, bu yıl Ocak-Eylül döneminde çözüme bağlanan uyuşmazlıkların tutarının 13.8 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

Bolat, Bakanlık izniyle faaliyette olan 29 elektronik ürün yenileme merkezlerinde şu ana kadar 1.8 milyon ürünün yenilendiğini, bu sayede cari açığın finansmanına önemli miktarda katkı yapıldığını belirtti.

Yeni platform devreye giriyor

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber de uyuşmazlıkların şikayete dönüşmeden daha kolay çözülmesini öngören bir mekanizmanın devreye gireceği bilgisini verdi. Dilber, bu konuda bir şikayet platformu oluşturulduğunu kaydederken, bu platformda üretici ve satıcıların bir araya geleceğini kaydetti.

Daha önce ulaşan bir çok şikayetle ilgili satıcıların, “Keşke önceden bilgimiz olsa çözerdik” şeklinde bir yaklaşım içinde olduklarını söyleyen Dilber, bu mekanizmanın devreye alınmasıyla birlikte bir çok sıkıntının şikayete dönüşmeden çözüme kavuşturulabileceğinin altını çizdi.