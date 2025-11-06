Bakan Bolat: Hedefimiz e-ihracat payını 2030’larda yüzde 10’a çıkarmak

Ticaret Bakanlığının himayesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) desteğiyle ‘Ankara E-İhracat Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Burada açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerinin açıklandığını hatırlatarak, "Ekim ayında da 527 milyon dolar net artış mal ihracatımızda sağladık. Toplamda 24 milyar dolara ulaştık. Bu 24 milyar dolar hem Ekim ayının ihracat rekoru oldu, hem de Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 4'üncü aylık ihracat rakamı oldu. Bu ilk 10 ay içinde ihracatımızda Allah'a şükürler olsun yüzde 3,9'luk bir artış sağladık. 224,6 milyar dolara ulaştık. Bunun anlamı net 8,4 milyar dolar mal ihracat artışı başarmış olmamızdır. Bu sayede cari işlemler açığımızda da hamdolsun oldukça makul rakamları korumayı başarıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, 18,3 milyar dolar cari işlemler açığının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayında 1,7 milyar dolar cari işlemler fazlası verdik ve Ağustos ayında tüm ayların en yüksek cari işlemler fazlası 5,5 milyar doları kazandık. Bizim Ticaret Bakanlığı TART ekibinin tahminlerine göre de Eylül ayında 1 milyar dolar, Ekim ayında da yarım milyar dolar bir cari işlemler fazlası bekliyoruz. Böylece yaklaşık 9 milyar dolara yakın 4 ay üst üste cari işlemler fazlası sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılını ticaretin yüzyılı yapacağız' sözüne ithafen, "2024 yılında mal ve hizmetler ihracatı olarak 379 milyar dolara ulaşmıştık. Hizmetler ihracatımız 2024'te 117 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl 121 milyar dolar olarak Ekim ayını geride bırakmış görünüyoruz ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'nı ticaret yüzyılı yapacağız sloganı altında, 390 milyar dolar olarak belirlenmiş hedefte biz şu anda 391,5 milyar dolara ulaşmış durumdayız. İnşallah daha iyiye, daha yükseğe hep birlikte ülkemizi ve ihracatımızı yükselteceğiz" diye konuştu.

E-ihracatçı sayısı bir yılda %62 arttı, zirvede giyim sektörü var

E-ticaret verileri hakkında bilgi veren Bolat, "E-ticaret hacmimiz noktasında ilk 5 ilimiz öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. Diğer birçok illerde de bu gelişme var. Sektörel olarak da yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik sektörlerini görüyoruz öncü sektörler olarak. E-ihracat yapan ihracatçı sayımız da 2023'de yaklaşık 7 bin iken, yüzde 62 artışla 2024'te bir yıl sonra 11 bin 283'e yükseldi. En çok e-ihracat yaptığımız ilk 5 ülke 2023 yılı itibariyle ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olmuştur. Ayrıca Körfez ülkelerine de yoğun bir şekilde e-ihracat yapılmaktadır. Sektörel olarak e-ihracatta zirvede giyim var, kimya var, gıda var, makine ve mekanik cihazlar var, demir ve demir dışı metaller var ve en çok mikro ihracat yapan şehirlerimiz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Denizli" açıklamasında bulundu.

"E-ihracatla alakalı olarak firmalarımıza her türlü imkanla destek oluyoruz"

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret sektöründeki denetlemeler, düzenlemeler ve gerekli sorumluluğu, yetkiyi kullanırken e-ihracatla alakalı olarak da firmalarımıza her türlü imkanla destek oluyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, eğer biz bu çok hızlı ilerleyen dijitalleşme sürecinde e-ticaret ve e-ihracatla alakalı gerekli çalışmaları yapmazsak, oyuncular, özel sektör firmaları bu konuda gelişip güçlenmezlerse ve dış pazarlara açılmazlarsa Allah korusun ansızın dışarıdakileri biz kendi kapımızın önünde buluruz ve o anlamda da ticarette, dış ticarette kendi mallarımızı ihracat etmek, yerine başka ülkelerin malları bizim kapımızın önünde birikir. Bu amaçla birçok faaliyetler yapıyoruz. Amacımız e-ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmak ve yeni pazarlara açılımlarını kolaylaştırmak. Sektör, ülke ve e-ihracat odaklı rapor giderlerini, yurt dışı pazar yerleri üzerinden yürütülen tanıtımları ve diğer pazarlama çalışmalarına ilişkin yapılan giderleri Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz."

"Türk Eximbank e-ihracatçılarımız için toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı"

Bakan Bolat, e-ihracat destek paketi adına kredi programı açıklayarak, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisiyle İGE kefaletli olarak hazırlanan e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının da müjdesini bugün sizlere veriyoruz. Eximbank'ımızın genel müdürü Ali Güney de bu amaçla aramızda. Türk Eximbank e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı" dedi.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında da İhracat Akademimiz, TOBB ve TOBB ETÜ Üniversitesi arasında e-ihracat uzmanlığı programını kapsayan bir eğitim iş birliği protokolü de inşallah imzalanacak. Böylece yeni ihracatçılar ordumuza yeni kurmaylar bu eğitimler sonunda katılacak ve onlar da inşallah sertifika alacaklar. Ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülü hazırladık. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Böylece teşvik başvurunuzu da dijital olarak takip etmeniz mümkün olacak. Firmalarımızın destek başvuruları kolaylaşacak ve Ticaret Bakanlığımız da bu destek başvurularını daha hızlı bir şekilde takip edecek. Gördüğünüz gibi Ticaret Bakanlığı olarak bu zirveyi düzenledik ama heybemizde de bir sürü müjdeler getirdik ve böylece Ankara E-ihracat Zirvesi Türkiye'mizin e-ihracat yolculuğunda çok önemli bir kilometre taşı olacak. 2023 yılında 5,3 milyar dolar olan, 2024'te 6,5 milyar dolara çıkan Türkiye'nin e-ihracatı, toplam ihracatımızın da yüzde 2,7'lik bir paya ulaşmıştı. Amacımız inşallah 2030'lu yıllarda Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10'una ulaştırmak."