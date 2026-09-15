Bakan Bolat: Her ne suretle olursa olsun kırmız çizgimiz ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'deki temasları kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Bolat, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve personel tarafından karşılandı. Büyükkılıç, ziyarette Bolat'a çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "60. Yıl Sanayi Gecesi" programına katılan Bolat, yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaretteki başarıları ve ekonomideki gücüyle takdirle yad edildiğini söyledi.

Bakan Bolat, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Kayseri'ye 500 milyar lira tutarında kamu yatırımlarının yapıldığını ifade ederek, siyasi istikrar, ekonomik reformlar, doğru politikalar, alınması gereken tedbirler ve çalışkan yönetimlerle Türkiye ekonomisinin 7 kattan fazla büyüme gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyanın 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisine yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

"Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını hedefledik. İnşallah buna sizlerin sayesinde ve ihracatlarıyla ulaşacağız. Bu yıl nisandan itibaren ihracatta gaza bastık. İhracatçılarımızın büyük çabaları, bizlerin hükümet olarak politikalarımız, tedbirlerimiz ve desteklerimizle nisan, haziran, temmuz ve ağustosta aylık rekorlar kırdık. Eylülde de inşallah aylık rekor kıracağız. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefi, birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. 2019'da Kovid'den hemen önce Türk sanayisi 100 birimken şu anda 130 birime ulaştı. Avrupa'daki belli başlı büyük ülkelerde 2019'da 100 birim sanayi üretimi varken 2025 yılı itibarıyla 95-98 birim arasında çaba sarf ediyorlar."

"İhracat, kırmızı çizgimiz diyoruz"

Bakan Bolat, Kovid'den bugüne kadar Türkiye'nin 6 yıl üst üste 24 çeyrek büyüdüğünü vurgulayarak, "İhracat, sadece bir kelime değil. Yatırım, üretim, istihdam, ihraç. Onun için her ne suretle olursa olsun ihracat, kırmızı çizgimiz diyoruz." şeklinde konuştu.

Hükümetin ekonomi, üretim ve sanayiciler için fedakarlıklar yaptığını belirten Bolat, "Bizim toplam bütçemizin yüzde 60'ını ihracat destekleri olarak sizlerle paylaşıyoruz. Yine Merkez Bankamızın ihracat reeskont kredileri var, maliyeti yüzde 23,95. Günlük limiti 5 milyar liraya çıkarttık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamıza teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimizde 300 milyon liraydı günlük limit. Arkadaşlarla beraber çalışarak bunları artırıyoruz." bilgisini paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Ekonomi Koordinasyon Kurulunda Sayın Bakan'ımızla birlikte Türkiye sanayisinin, ticaretinin ve esnafının ne ihtiyacı varsa hepsini gayretle savunmaya çalışıyoruz." dedi.

"İhracatta rekorlar desteklerin sayesinde sağlandı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Özellikle KOBİ'lerimize yönelik kredi kısıtlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Finanslara ulaşım imkanlarının kolaylaşması lazım. Mobilya, tekstil başta olmak üzere ilave desteklere ihtiyacımız var. Burada başta Çin olmak üzere dış kaynaklı haksız ve yıkıcı rekabete karşı üreticimize destek verecek sanayi koruma stratejisinin hazırlanması lazım. Sağ olsun Ömer Bolat Bakan'ımızla, ihracatta rekorlar destekler sayesinde sağlandı. Bu sayede mal ve hizmetlerde ihracatımız, tarihimizde rekor bir seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de "Bugün mobilyadan elektrikli ev aletlerine, kablodan tekstile, metalden makineye, savunma sanayisinden havacılığa kadar pek çok alanda üretim yapıyoruz. 190'dan fazla ülkeye 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor ve binlerce insanımıza istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Bolat ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından sanayicilere ödüllerini verdi.