Bakan Bolat: Hizmet ihracatı rekor kırdı, cari açık hedefe yaklaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Aralık ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılında hizmet ihracatının yüzde 4,6 oranında artışla 122,6 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Böylece mal ve hizmet ihracatının yüzde 4,5 artışla 396 milyar dolara yükseldiğini ve Türkiye’nin 400 milyar dolar ligine çıktığını belirtti. 2002’den bu yana mal ve hizmet ihracatında 7,9 kat artış sağlandığını ifade eden Bolat, 2002’de 50 milyar dolar olan toplam ihracatın 2025 yılında 396 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Tarihsel ortalamaların altında

Cari işlemlere ilişkin verilerin tarihsel ortalamanın altında ve Orta Vadeli Program (2026-2028) ile uyumlu bir görünüm sergilediğini kaydeden Bolat, 2025 yılında cari işlemler açığının 25,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, açığın milli gelire oranının ise OVP’de yer alan yüzde 1,4 hedefiyle paralel şekilde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. Cari işlemler açığının son üç yıldır makul düzeylerde ve istikrarlı bir görünüm sergilediğini belirten Bolat, bu sayede döviz piyasaları ve döviz yeterliliğinin olumlu seyrettiğini ifade etti.

CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde

2025 yılında mal ihracatının yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara, hizmet ihracatının ise yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, hizmet ihracatındaki güçlü seyrin sürdüğünü belirtti. Seyahat gelirlerinin 2025 yılında 60 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Mal ve hizmet ihracatı toplamının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 396 milyar dolara ulaştığını yineledi.

Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk primi (CDS) göstergelerinin son yedi yılın en düşük seviyelerinde seyrettiğini vurgulayan Bolat, risk primindeki güçlü iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını ifade etti. Küresel ekonomide zayıf talep koşulları, ticaret gerilimleri, artan korumacı politikalar ve bölgesel risklere rağmen hem mal hem de hizmet ihracatının artışını sürdürerek rekor tazelediğini belirten Bolat, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini ve 2025 yılında milli gelire oranının OVP kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Üreticiler, haksız ithalat baskısından korunmaya devam edilecek

Cari işlemler hesabında izlenen dengelenmenin, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini ifade eden Bolat, bunun aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde üreticileri haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edeceklerini, küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.