Bakan Bolat: İhracat desteklerini artıracağız

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) başladı.

Fuara verdikleri desteklerden bahseden Bakan Bolat, IFCO'da 366'sı yerli, 15'i yabancı olmak üzere 381 firmanın katıldığını ve bunun sevindirici bir rakam olduğunu, 30 bin ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Alım heyeti organizasyonlarına da destek verdiklerini dile getiren Bolat, bundan sonra da bunu sürdüreceklerini bildirdi.

Bolat, 20 yılda milli gelirin 3,5 kat artarak 906 milyar dolara çıktığını, mal ihracatının 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükseldiğini, hizmet ihracatının 14,5 milyar dolardan 90 milyar dolara çıktığını ve bu yıl 120 milyar doları aşacağını, toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak Türkiye'ye yaklaşık 380 milyar dolar döviz kazandırmış olacaklarını anlattı.

İhracatçı sayısının 115 bine yükseldiğini kaydeden Bolat, bakanlık olarak ihracatçılara 100'ün üzerinde farklı kalemde ihracat desteği sunduklarını söyledi ve bu desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

Bolat, "Hepinizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam noktasında gayretlerimizi artırmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"Artık 'Türk malı' dendiğinde Avrupa ve dünya markasından bahsediliyor"

Bakan Bolat, bugün artık "Türk malı, Türk ürünü" dendiği zaman bir Avrupa ve dünya markasından bahsedildiğini belirterek, tekstilde ve konfeksiyonda artık Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sırada olduklarını söyledi.

Türkiye'nin cam, seramik, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, yat, halı, tarım ürünleri gibi alanlarda Avrupa'da ve dünyada önde gelen üreticilerden olduğundan bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Türkiye artık dünyada enler sıralamasında kimi ürünlerde ilk 3, ilk 5, ilk 10'un içinde. Turizmde bu sene inşallah 55-56 milyar dolar gelir ve 58-60 milyon turist girişiyle dünyada çok önemli bir sırada olacağız. Turist noktasında dünyada 4'üncü, turizm geliri noktasında 6'ncı sıradayız. Bunları niçin söylüyorum? Bazen böyle felaket tellallığı yapan, moral bozmaya çalışan çevrelere inatla, gerçek potansiyelimizi ve gerçek fotoğrafımızı sizlerle, halkımızla paylaşmak için söylüyoruz. Biz bu noktada bakanlık olarak 2028 Vizyon Belgemizi açıkladık. İnşallah 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz 2028'de. Bunu adım adım gerçekleştireceğiz."

"İhracat desteklerimizi artıracağız"

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra Türk Eximbank tarafından ihracatçılara yönelik kredileri açtıklarını anımsatarak, bu gelişmeden sonra özel bankaların kredi faizlerini bir gecede yüzde 48'lerden yüzde 25'lere düşürdüğünü anlattı.

Bu gelişmenin, bir adımın çarpan etkisinin nasıl olumlu faydalar sağladığına örnek olduğunu dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Bunun yanında Merkez Bankamız iç taleple alakalı olarak enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz talebi baskılayan kredi hacimlerini yavaş yavaş biraz geri çekmeye çalışan politika izlerken ihracatçılara reeskont kredilerini 5 kat arttırdı. Günlük limiti 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkardı. Bunun 1 milyar lirası Eximbank, 500 milyon lirası bankalar kanalıyla tahsis edilecek. İnşallah biz de bakanlık olarak ihracat desteklerimizi sonuna kadar sizlerin istifadesine sunacağız. 2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz. Bunu da başaracağız."

"Tekstil ve konfeksiyon sektörünün her daim yanında yer alacağız"

Bakan Bolat, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye için hayati bir sektör olduğunu belirterek, "Biz daima bu sektörün, bütün üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız. İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün, 24 saat yer alacağız, onlar için, ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekstil, gıda ve konut sektörlerine insanlığın her daim ihtiyaç duyduğunu anlatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Demek ki bu 3 sektör her zaman önemli ve revaçta olan sektör. Siz değerli tekstil ve giyim sektörünün üreticilerini ve ihracatçılarını canı gönülden tebrik ediyoruz. Dünyada 'Türk malı, Türk konfeksiyonu, Türk halısı, Türk ev tekstili, Türk perdesi, Türk havlusu, Türk pamuk ipliği kumaşı' kavramlarını dünyaya nakşettiniz, mal ettiniz. Bu vesileyle istihdamda da çok önemli bir rolü olan bu sektörü her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu fuar, İstanbul'un, Avrupa'nın moda merkezi olması, Türk konfeksiyonunu, Türk tekstilini, Türk halısını, ev tekstilini daha iyi tanıtması için büyük bir vesile, fırsat olacaktır."