Bakan Bolat: İhracat pazarlarında ılımlı iyileşme sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi’nin eylül ayında 50.5 ile eşik değerin üstünde seyretmeye devam ettiğini belirterek, ihracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenmenin üst üste dokuzuncu ayda da devam ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, bunun ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret ettiğini kaydetti.

Son günlerde artarak devam eden jeopolitik gerginlikler ve Euro Bölgesi talebindeki yavaşlamaya karşın ihracatın güçlü duruşunu koruduğunu belirten Bolat, “2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ihracat yüzde 6,5 oranında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,4 oranında artarak 66 milyar 551 milyon dolar olmuştur. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 192,8 milyar dolara yükselmiştir. Eylül ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız yüzde 3,4 oranında artarak 261,6 milyar dolar olmuştur” dedi.

İhracata yönelik uygulanan etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetleriyle ihracatçının yanında olduklarının altını çizen Ömer Bolat, “İnovasyon temellerinde sağlayacağımız dönüşümler ile ihracat ve üretim kapasitemiz güçlenecek ve ekonomimiz her türlü şoka karşı daha dayanaklı hale gelecektir. Bu kapsamda “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı” yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.