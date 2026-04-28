Bakan Bolat: Reeskont kredi limiti çok yakında artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen Bursa İş Dünyası Buluşması'nda, Bursa'yı "4T1S" formülü ile tanımladığını, tarımla başlayan bereketin turizm, ticaret, teknolojiyle devam ettiğini ve sanayiyle bütünleştiğini söyledi.

Faaliyet bazında 20 milyar dolar net mal ihracatı olan Bursa'nın üretim gücüyle de istihdamıyla da ülke ekonomisinin altın şehirlerinden olduğunu aktaran Bolat, "Büyük resme baktığımızda Türkiye de hızla büyümeye devam ediyor, Bursa da büyümeye devam ediyor ve rekabetçilik, teknolojik atılımlar, katma değerli üretimin hızlandığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Bolat, ekonomiyi ve ülkeyi yönetme, sorunlara çareler üretme gayreti içinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sıcak savaşların olduğunu söyledi.

Böyle bir coğrafyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve yönetimiyle 23 yıldır istikrarlı bir siyaset arenasında ülke ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç, eğitimli iyi bir nüfusumuz var. Bunlar, ekonomimize önemli katma değer sağlıyor. Bu büyüklüklere ulaşırken çok önemli bir şey yaptık; 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımları, 200 milyar dolarlık enerji yatırımlarıyla elektrik üretiminin 4 katından fazla artması, 8 vilayetin merkezinde olan doğal gaz tedarikini 81 vilayete yansıtarak, Türkiye'de hiç olmayan güneş, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi kaynakları ülke gündemine ve üretimine getirerek Türkiye'nin suyla beraber güneş, rüzgar hepsi birlikte yüzde 50'lik yenilenebilir ve ucuz enerjiye kavuşmasını sağladık."

Bolat, bütün ekosistem sayesinde, ilmek ilmek Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldiğini vurgulayarak, "Satın alma gücü paritesine göre, 11. büyük ekonomiyiz ve Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi konumuna ulaştık. İmalat sektöründe Türkiye, dünyanın 14'üncü, hizmetler sektöründe 20'nci büyük ekonomisi." dedi.

"Sanayinin ihracatta yüzde 93'lük payı, imalatta, milli gelirde yüzde 20'lik payıyla ve tarımda gerçekten bol bereketli üretimimizle dünyada önemli bir oyuncuyuz." diyen Bolat, Fas'tan Çin'e kadar olan coğrafyada bütün sektörleri ekonomisine katabilen fazla ülke olmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin güvenilir bir tedarik üssü, liman, lojistik merkezi olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Körfezde istemediğimiz bir savaş yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı, 2 aydır kapalı ve çok kısmi giriş çıkışlar olabiliyor. Dünyada petrolün yaklaşık yüzde 30'unu, doğal gazın, enerjinin yüzde 20'si, petrokimya ürünleri ve gübrenin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği bu önemli su yolu önündeki bu blokaj, Türkiye'nin istikrarını, güvenilir bir üretim ülkesi, yakın bir lojistik merkezi, lojistik üssü, tedarik öncüsü olmasını tekrar gündeme getirdi."

"Ekonomimiz büyüdükçe Türkiye'ye olan ilginin arttığını görüyoruz"

Bakan Bolat, mart ayında ramazan etkisi ve savaşın getirdiği şok tesirlerle talebin düştüğünü, nisan ayında dış talebin tekrar arttığını gözlemlediklerini, dış talebin yeniden Türkiye'yi öne çıkarmaya başladığını anlattı.

Bolat, "Savaşın bitmesiyle o savaşın olduğu Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında da talepler hızla artacak ve bunlar da Türkiye ekonomisinin imalat, üretim gücünü yeniden artıracaktır." diye konuştu.

Bütün çabalarının Türkiye'nin ihracat gelirlerinin artması, uluslararası yatırımcıların cezbedilerek döviz girdisinin ve istihdamın artmasına yönelik olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiyemiz 40 yıllık terörü son 10 yılda yok etmiş, Güney sınırlarımızda tamamen yok etmiş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle milli birlik ve kardeşlik sürecini başlatmış, konumuyla kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısındaki savaşların hiçbirinin Türkiye topraklarına yansımasını engelleyerek vatandaşımızın tırnağına zarar gelmemesini sağlayarak bugünleri başardı. Dış dünya görüyor ki Türkiye istikrar adası, üretim, lojistik, tedarik, ticaret ülkesi ve bu anlamda Türkiyemiz güvenli liman konumunu koruyor. Bunu uluslararası ilişkilerde, biz dış ticaretten sorumlu bakanlık olduğumuz için çok net bir şekilde görüyoruz. Ticaretimiz arttıkça, ekonomimiz büyüdükçe Türkiye'ye olan ilginin arttığını, dostlukların arttığını da görüyoruz."

Bolat, 2 yıl önce yüzde 76,5 olan enflasyonu yüzde 30 bandına getirmeyi başardıklarını dile getirdi.

"Döviz dönüşüm desteğinin uzatılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Merkez Bankası ihracat reeskont kredilerinin önemine değinen Bolat, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasının ihracat reeskont kredi limitleri, şu anda 4,5 milyar lira. 3 yıl önce 300 milyon liraydı günlükte. Döviz bazında da 1 milyar dolara yakın bir ihracat reeskont kredisi var toplamda. Bu rakamı daha da yükseltme çalışmaları sona geliyor. İnşallah ihracat reeskont kredileri limiti de günlük limitler, artırılacak çok yakında. İhracatçılarımız çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Her gün bu kota doluyor. Döviz dönüşüm desteği, 2023'ten beri var. Önce yüzde 2'ydi ve geçen yıl 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 3'e çıkarıldı. Bir yıllık süre uzatımıyla 30 Nisan'da süresi doluyor. Bu noktada da ilgili bakanlıklar olarak çalışıyoruz. Döviz dönüşüm desteğinin uzatılması, daha sonra da sektörel bazda da bazı ince ayarların da yapılması konusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor ve yakında inşallah ortaya çıkacak."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da tarihsel bir kırılma noktasından geçildiğini belirterek, "Alıştığımız dengelerin çözüldüğü bu yeni çağda fark oluşturan temel unsur, üretim kapasitesini, akılcı bir oyun planı ve küresel istikamet belirleme kabiliyetiyle birleştirebilmektir. Türkiye, bu köklü dönüşümün getirdiği belirsizlikleri, sahip olduğu stratejik derinlikle büyük bir fırsata dönüştürme potansiyeli taşıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sahadaki caydırıcı askeri varlığı ve siyasi iradesiyle bu zorlu coğrafyada oyun kurucu bir güç olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğine dikkati çeken Burkay, Türkiye'nin küresel sistemin merkezine yerleştiğini, bu durumun geleceğe güvenle bakmayı sağladığını da sözlerine ekledi.

Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'nın da konuştuğu program, soru cevap bölümüyle basına kapalı devam etti.