Bakan Bolat indirim kampanyasında son durumu açıkladı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 13 Ekim’de yaptıkları fiyat indirim kampanyasının genişletilmesi, şimdiye kadar ulaşılan rakamlar ve koordinasyonu sağlamlaştırmak amacıyla iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Bakan Bolat, fiyatları indirme kampanyası çağrısını yaptıkları 13 Ekim’den beri Ticaret Bakanlığına başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlandığını açıkladı.



Ayrıca Bolat, piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik 2023 yılında uygulanan idari para cezası tutarının 710 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Enflasyona karşı tedbirler devam ediyor

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da büyük bir kararlılıkla vurguladığı gibi, hükümetin enflasyon sorununun farkında olduğunu; ilk günden beri dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığının etkilerinden korunması ve toplumun her kesiminin satınalma gücünün enflasyon oranından etkilenmemesi doğrultusunda gelir arttırıcı tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem organize hem de geleneksel perakende sektöründe yer alan binlerce firmaya tamamen gönüllülük esasına dayanarak, fiyat indirim kampanyaları düzenleme çağrısında bulunduklarını anımsatan Bolat, “Bu çağrımız pekçok işletmeler tarafından olumlu karşılanmıştır. Perakende sektörü, ülkemiz ticaretinin yüzde 15’ini, istihdamının yüzde 25’ini, hatta tedarik zincirinin tüm unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz ticaretinin yüzde 70’ini, istihdamın ise yüzde 58’ini oluşturmaktadır. Fiyatları İndirme Kampanyası çağrısı yaptığımız 13 Ekim’den beri Ticaret Bakanlığımıza başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlamıştır. Son aylarda tüketicilerimiz otomotivden gayrimenkule, gıdadan tekstile ve mobilya ürünlerinde fiyat indirimlerinin avantajlarından faydalanmaktadırlar” diye konuştu.

Cezalar 710 milyon TL'ye ulaştı

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından; perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulandığını, söz konusu piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.