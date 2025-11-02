 Bakan Bolat: İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaretimiz 77 milyar dolar'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İş Liderleri Zirvesi’nin açılış törenine katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan zirve, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 41. toplantısı kapsamında düzenlendi. Programa İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türkiye toplam 391 milyar dolarlık ihracata ulaştı

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 2024 yılı itibarıyla yıllık 270 milyar dolar mal ihracatı ve 121 milyar dolar hizmet ihracatıyla toplamda 391 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını söyledi. Bakan Bolat, bu rakamın büyük ölçüde özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Sürdürülebilir kalkınmanın temel dayanağı devlet politikalarının yanında özel sektörün yenilikçi gücü, girişimcilik kabiliyeti ve üretim kapasitesidir” dedi.

İslam dünyasının dünya ticaretindeki payı yüzde 5,2

Bolat, İİT’ye üye 57 ülkenin dünya nüfusunun dörtte birini oluşturduğunu ve bu ülkelerin dünya petrol rezervlerinin yüzde 65’ine, doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 57’sine sahip olduğunu ifade etti. Buna rağmen İslam ülkelerinin dünya gayri safi milli hasılasındaki payının yüzde 8,3 seviyesinde kaldığını belirten Bolat, dünya ticaretindeki paylarının ise yüzde 5,2 olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, “İİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret 2023 yılında 467 milyar dolar iken, 2024’te 491 milyar dolara yükselmiştir. Bu ülkelerin kendi aralarındaki ticaret oranı da yüzde 18,8’den yüzde 20 seviyesine çıkmıştır” dedi. Ayrıca, 2016 İstanbul Zirvesi’nde belirlenen yüzde 25’lik iç ticaret hedefinin 2030’lu yılların başında yakalanmasının amaçlandığını vurguladı.

İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejileri uygulanıyor

Bakan Bolat, Türkiye’nin İİT üyesi ülkelerle ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. 2002 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin, 2024 yılı itibarıyla 113 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, “Bu yıl İİT üyesi ülkelerle ticaretimiz yaklaşık 77 milyar dolara çıktı. Türkiye, bu ülkeler arasında en fazla ticaret yapan üçüncü ülke konumundadır” dedi.

2030 hedefi: İslam dünyasının küresel ekonomide daha güçlü hale gelmesi

Bolat, 2002 yılında Türkiye’nin ihracatında İİT üyesi ülkelerin payının yüzde 12 iken, bu oranın 2024’te yüzde 27’ye ulaştığını aktardı. Kısa sürede bu oranı yüzde 30’a, 2030’a kadar ise yüzde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

“Ortak dijital pazar ve teknolojik yatırımlarla sürdürülebilir kalkınma zinciri oluşturmak öncelikli hedefimizdir” diyen Bolat, Türkiye’nin Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgedeki ekonomik direnci artırmayı amaçladığını belirtti. Bolat, “Ticaret köprüleri barış köprüleridir. Ekonomik işbirliğini artırarak halklarımız arasında dayanışmayı güçlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: Türkiye en büyük sanayi devi konumunda

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, son iki yılda uygulanan ekonomik istikrar programlarının olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Enflasyon, faiz oranları ve cari açığın düşüşe geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Yılın ilk yarısında yüzde 4’e yakın büyüme sağladık. Milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara ulaştı” dedi. Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,08’e, hizmet ihracatındaki payının ise yüzde 1,3’e çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, son 20 yılda ülkeye 282 milyar doların üzerinde yabancı yatırım girişi olduğunu açıkladı.

Kamel: Ticaret ve iş birliği için uygun ortam oluşturuldu

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel ise toplantının iş birliği açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kamel, “Burada ticaret ve iş birliği yapmak için çok güzel bir ortam var. Kamu ve özel sektörün omuz omuza çalışması kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır” dedi.