Bakan Bolat: İthalat ve ihracat, yılın ilk ayı olması sebebiyle yatay seyretti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ihracat ve ithalatın yılın ilk ayı olması nedeniyle yatay seyrettiğini belirtti. Bolat, ihracatın ocak ayında takvim etkisinin olumsuz etkisiyle yüzde 4,0 azalarak 20,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bu düşüşte takvim etkisinin öne çıktığını belirten Bolat, geçen yıl ocak ayında bir iş günü fazla bulunduğunu, bu yıl ise bir cumartesi günü fazla olduğunu aktardı. Yılbaşı tatili sonrası ilk iş gününün en çok ihracat yapılan cuma gününe denk gelmesinin de ihracatı aşağı yönlü etkileyen bir diğer unsur olduğunu vurgulayan Bolat, söz konusu etkilerin geçici nitelikte olduğunu ve ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar sınırladığını kaydetti.

Bolat, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 272,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2025 yılı ocak ayında bu değerin 262,9 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Hizmetler ihracatında artış trendinin devam ediyor"

Hizmetler ihracatında artış trendinin devam ettiğini ifade eden Bolat, hizmetler ihracatının 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Buna göre, ocak ayında yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini aktardı.

Bolat, 2026 ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının 395,3 milyar dolara yükseleceğini, 2025 yılı ocak ayında bu değerin 380,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Küresel ekonomide artan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen ihracattaki artış trendini korumak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen verilere göre, ocak ayında ihracatın yüzde 4,0 azalışla 20,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. 2026 ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın, bir önceki yılın aynı ayına göre 9,5 milyar dolar artarak 272,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Altın ve gümüşteki fiyat dalgalanmaları etkili oldu

Altın ve gümüş gibi kıymetli metallerdeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle 71’inci fasıl kıymetli metaller ve taşlar ihracatının yüzde 33,7 oranında gerilediğini belirten Bolat, bu düşüşte takvim etkisinin yanında bu unsurun da öne çıktığını ifade etti. Varil başına Brent petrol fiyatının geçen yıl ocakta ortalama 76 dolar civarında iken bu yıl ocakta 65 dolar seviyesine yakın seyrettiğini aktaran Bolat, enerji ihracatının fiyat bazında aşağı yönlü baskılanmasıyla 27’nci fasıl ihracatının yüzde 28,5 azalarak 921,9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, 2026 yılı ocak ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 28,7 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış ithalatın ise bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyar dolar artarak 365,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Dış ticaret açığının 2026 yılı ocak ayında yüzde 11,6 artarak 8,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da geçen yılın aynı ayına göre 9,4 milyar dolar artarak 93,0 milyar dolar olduğunu bildirdi.