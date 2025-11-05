Bakan Bolat, Kamboçyalı mevkidaşı Nimul ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bola, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile iki ülkenin ticari ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik işbirliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.