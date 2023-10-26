Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladığını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"KKTC'nin ihracat potansiyelinin hayata geçirilmesi için işbirliği içinde gerekli adımları atmayı sürdürerek, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin kardeşliğimize yakışır biçimde geliştirilmesi için her zaman olduğu gibi elimizden gelen her şeyi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Sayın Bakan ile görüşmemizde liman ve gümrüklerin dijitalleşmesi ve otomasyonunu geliştirmek için teknik işbirliğinin güçlendirilmesinden ticaret hacmimizin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına kadar çeşitli konularda atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Cumhuriyet'imizin 100. yılına girdiğimiz bugünlerde dost ve kardeş ülke KKTC ile tarihte olduğu gibi bugün de birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz."