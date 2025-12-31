Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatımızda artış devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. Bolat paylaşımında, "2025 yılı kasım ayında ihracatımız olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 1,3 artışla 22 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 ocak-kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,4 milyar dolara ulaşmıştır.

2025 yılının ilk 11 ayının 9'unda mal ihracatımız artış göstermiş, bu dönemin 4 ayında ise aylık mal ihracatı rekoru kırılmıştır. Ayrıca son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımız artarken, aynı dönemin 17'sınde aylık bazda ihracat rekoru kırılmıştır. Öncü göstergelerimiz aralık ayında çok daha güçlü bir ihracata işaret etmektedir.

“Hizmet ihracatı da mal ihracatı gibi başarılı”

Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da gösteriyoruz. 2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 milyar dolar artışla (yüzde 5,0) 113,4 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımızın 122,6 milyar dolara yükseleceğiniz öngörüyoruz. Böylelikle 2025 kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamımız 393 milyar dolara yükselecektir.

Bu başarı küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen yakalanmıştır.

11 aylık ihracat arttı

Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Kasım ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 1,3 artarak 22,5 milyar dolar olmuştur.2025 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 247 milyar dolar olmuştur. Kasım ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 9,1 milyar dolar artarak 270,4 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 30,5 milyar dolar olmuştur.

2025 yılının Ocak-Kasım döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolar olmuştur.

Kasım ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 21,1 milyar dolar artarak 361,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

“Zorlu rekabet koşullarına rağmen mal ve hizmet ihracatı arttı”

Dış ticaret açığımız Kasım ayında yüzde 6,3 oranında artarak 8,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 82,7 milyar dolar olmuştur.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 12,0 milyar dolar artarak 91,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.