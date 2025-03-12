  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatına verdiğimiz destekler sonuç veriyor
Takip Et

Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatına verdiğimiz destekler sonuç veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, altın ve doğal gaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyrin korunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatına verdiğimiz destekler sonuç veriyor
Takip Et

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak itibarıyla yıllık cari işlemler açığının 11,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktaran Bolat, "Altın ve doğal gaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyir korunmaktadır." ifadesini kullandı.

 "Cari işlemler hesabı ocakta 2,4 milyar dolar fazla vermiştir"

Bolat, 2023'te 39,9 milyar dolar olan yıllık cari işlemler açığının geçen yıl 10 milyar dolara gerilediğini, açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının 2,8 puan azalarak yüzde 0,8'e düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ve zorluklara rağmen ocak ayında yüzde 5,8 ile güçlü ihracat artışı kaydedilmiştir. Geçen yıl ocak ayında 2,3 milyar dolar olan cari işlemler açığı bu yıl ocak ayı itibarıyla 3,8 milyar dolar seviyesindedir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ocakta 2,4 milyar dolar fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek ocakta 115,7 milyar dolara yükselmiştir. Bakanlığımızca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 378,7 milyar dolara yükseldi."

"Kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 21,9 artışla 7,5 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2,6 puan düşüşle yüzde 73,7'ye gerilediğini bildiren Bolat, "Altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 olarak gerçeklemiştir. Hizmet ihracatı, ocakta yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 115,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Bolat, seyahat gelirlerinin bu dönemde yıllıklandırılmış bazda 56,4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerinin de 40,1 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024'te cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedildiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Bakanlık olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

AB'den Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme! 26 milyar euroluk yeni vergiler geliyorAB'den Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme! 26 milyar euroluk yeni vergiler geliyorDünya

 

Aydın memecik zeytini Avrupa Birliği’nde tescillendiAydın memecik zeytini Avrupa Birliği’nde tescillendiŞehirler

 

Ekonomi
Mükellefler vergi matrahını eksik beyan etti! En çok fark imalat sektöründe çıktı
Mükellefler vergi matrahını eksik beyan etti!
Şehirlerarası otobüs biletlerinde aile yılı indirimi! Bakanlık şartları duyurdu
Şehirlerarası otobüs biletlerinde aile yılı indirimi uygulanacak
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Temmuzda asgari ücret artacaksa komisyon şimdiden şekillendirilmeli
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Temmuzda asgari ücret artacaksa komisyon şimdiden şekillendirilmeli
Yabancı plakalı araçlar için düzenleme! Geçiş ücretleri ve cezalar gümrük kapılarında tahsil edilecek
Geçiş ücretleri ve cezaları ödemeyen çıkış yapamayacak
Bakan Şimşek: Dış finansman ihtiyacını azaltmaya devam edeceğiz
Dış finansman ihtiyacını azaltmaya devam edeceğiz
BDDK açıkladı: Türkiye’de üretilen elektrikli taşıt kredilerinde yeni düzenleme
Türkiye’de üretilen elektrikli taşıt kredilerinde yeni düzenleme