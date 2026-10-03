Bakan Bolat, MÜSİAD heyetiyle bir araya geldi: İhracatta artış 10,5 milyar dolar

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Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasını NSosyal hesabından paylaştı. Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bolat, küresel ekonomideki gelişmelerin de toplantının gündeminde yer aldığını bildirdi.

Küresel ekonomideki gelişmeler yakından takip ediliyor

Bolat, küresel ticarette korumacılığın arttığı, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin dünya ekonomisi üzerinde etkili olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin küresel büyüme, üretim maliyetleri, tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini belirten Bolat, Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü aktaran Bolat, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,3 büyüdüğünü belirtti.

Bolat, böylece ekonominin son 24 çeyrektir, başka bir ifadeyle 6 yıldır kesintisiz büyüme kaydettiğini bildirdi. Yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 706 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, istihdamın 32,5 milyon kişiyi aştığını, işsizlik oranının ise yüzde 7,8 ile son 40 ayın en düşük seviyelerindeki tek haneli seyrini koruduğunu kaydetti.

İhracat 9 ayda 211 milyar dolara yükseldi

Dış ticarette üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmeye devam ettiğini belirten Bolat, 2026 yılının ocak-eylül dönemine ilişkin ihracat verilerini de paylaştı.

Bolat'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı, 2026'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara yükseldi. Böylece söz konusu dönemde ihracatta 10,5 milyar dolarlık artış sağlandı.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllıklandırılmış bazda 117,6 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını belirten Bolat, hizmetler ihracatının da 2025 yılında 124,9 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatında 63 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini ve bu gelişmenin ülkenin küresel ticaretteki konumunu güçlendiren önemli unsurlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 409 milyar doları aşmasının beklendiğini de bildiren Bolat, dış ticaretteki gelişmelerin sürdüğüne işaret etti.

Yüksek katma değerli ihracat için yeni hedefler

Türkiye'nin ihracat yapısının daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir niteliğe kavuşturulmasının öncelikler arasında bulunduğunu belirten Bolat, ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve yeni pazarlara açılmalarının desteklenmesinin de hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Bolat ayrıca ihracatçıların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağını ve Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti'ne davetleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bolat, iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilen istişarelerin Türkiye'nin üretim, yatırım ve ihracat hedeflerine katkı sunmasını temenni etti.