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Bakan Bolat, nakliyecilerle bir araya geldi: Gümrük işlemleri hızlandırılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras'ı kabul etti: Toplantıda gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması başta olmak üzere, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar görüşüldü.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat, nakliyecilerle bir araya geldi: Gümrük işlemleri hızlandırılıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, nakliye sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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