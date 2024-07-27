Bakan Bolat, nakliyecilerle bir araya geldi: Gümrük işlemleri hızlandırılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, nakliye sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."