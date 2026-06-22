Bakan Bolat: OİBVentures fonu otomotivde dönüşüme finansal destek sağlayacak
Bakan Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu’nun otomotiv sektöründeki dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlayacağını, Türk Eximbank’ın ise yeni kredileriyle alıcılara yönelik kaldıraç etkisi oluşturduğunu söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu Lansmanı'nda konuştu. Bakan Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun, otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve hizmet süreçlerinde yaşanan dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlamayı amaçladığını belirterek, fonun parlak fikir ve girişimlerle finansal kaynaklar arasında köprü görevi üstleneceğini söyledi.
Bolat, Türk Eximbank'ın da alıcılara yönelik yeni kredileriyle kaldıraç görevi gördüğünü ifade etti.