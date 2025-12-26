Bakan Bolat: Pandemiye, savaşlara ve depremlere rağmen ekonomimiz dimdik ayakta

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, pandemi süreci, küresel savaşlar ve yaşanan yıkıcı depremlere rağmen Türkiye’nin ekonomik göstergeler açısından güçlü duruşunu koruduğunu belirterek, büyüme performansı, ihracat, istihdam ile tarım ve sanayi üretiminin yanı sıra dış dengelerde ülkenin sağlam bir zeminde ilerlemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Bolat, "Biz hükümet olarak esnafların toplumda ne kadar önemli bir yer tuttuklarının bilincinde olarak, krizli dönemlerde ertelemeler ve yapılandırma uygulamaları ile daima esnafarımızı rahatlattık" ifadelerini kullandı

Ayrıntılar Geliyor