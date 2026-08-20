Bakan Bolat: Sanayilerimiz bütün sektörlerde dünya liginde ilk 10'un arasına girmeyi başardı



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Bolat ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ziyaret ederek ardından iş adamlarıyla bir araya geldi. Ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret eden Bakan Bolat, kentle ilgili bilgi aldı.

"3 yılda 25 milyar dolar mal ihracatımızı arttırdık"

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Bolat, "Anadolu'muzda, Türkiye'mizde terörle mücadelenin başarıyla sonlandırıldığı, huzur ve asayiş ortamının bütün vatan sathını kapladığı, ekonomide başta sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma sektörleri olmak üzere, ticaret olmak üzere harıl, harıl bir çalışmanın olduğu ortamı görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonla mücadelede yüzde 75-80'lerden yüzde 30'lara kadar gerilettik. Büyümemiz, dünya ekonomisi durgun bir ortamda gittiği halde, dünya ticareti büyük savaşlara sahne olduğu halde hamdolsun biz bu mevcut hükümetimiz döneminde 3 yılda 25 milyar dolar mal ihracatımızı arttırdık ve 43 milyar dolar da hizmetler ihracatımızı arttırdık. Milli gelirimiz ve kişi başına milli gelirimiz Türk Lirası demiyorum, dolar bazında bile 6 kat arttırılmıştır. 12 milyon insan yeni iş sahibi olmuştur. 21 milyondan 32 milyon 700 bine istihdam çıkarılmıştır. 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı, toplam 50 milyar dolarlık ihracat geçen ay sonu itibarıyla yıllıkta 401 milyar dolara çıkarılmıştır. İnsanımızın satın alma gücü ve hayat kalitesi, hayat standartları üst gelir ülkeler ortalamasına ulaştırılmıştır" dedi.

"Sanayilerimiz dünyada bütün sektörlerde dünya liginde ilk 10'un arasına girmeyi başardı"

Bakan Bolat, "Sanayilerimiz dünyada bütün sektörlerde dünya liginde ilk 10'un arasına girmeyi başardı. Teknolojimiz gelişti. Katma değerli üretim, katma değerli ihracatımız arttı. Türk malı demek artık dünyada kalitenin, teknolojik yüksekliğin sembolü oldu. Türk tarım ürünü demek lezzetin, tadın sembolü oldu. Hizmet sektörü demek Türkiye ile eşdeğer hale geldi. Havacılıkta, lojistik, kara taşımacılığında, gemi yapımında, makine üretiminde, otomotivde, savunma sanayi üretiminde, inşaat malzemelerinde, seramik, cam, porselen gibi taşa toprağa dayalı sektörlerde, mermerde, granitte Türk ürünleri markanın, kalitenin, itibarın sembolü haline geldi" dedi.

"Milli gelirde dünyada 21'inci sıralardan 16'ncı sıraya yükseldik"

Bakan Bolat, bütün sektörlerde dünya ile rekabeti önceleyen yatırımlar yapıldığı belirterek, "Sayısı 100'ü aşan teknoparklar, sayısı 450'ye ulaşan organize sanayi bölgeleri, organize tarım bölgeleri kurulduğu için bu sonuçlar elde edildi. Bölgemiz adeta yanıyor etrafımız; kuzeyimiz, doğumuz, güneyimizde ülkeler savaşı, bölgesel savaşlar, iç savaşlar var. Ama Türkiye böyle bir dönemi başarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçti, hala da başarıyla yönetiliyor. Onun için de dünyada 21'inci sıralardan 16'ncı sıraya yükseldik milli gelirde. O da cari fiyatlar, cari döviz kurları temelinde. Satın alma gücü paritesine göre dünyada 11'inci büyük ekonomi konumundayız. Günlük hayattaki insanlarımızın hayat kalitesinin yükselmesi de bu gelişmenin, bu ekonomik büyüme ve başarıların vatandaşlarımızın hayatına da dokunduğunu ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdığını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Bu tablo bile rüzgarın AK Parti'den yana nasıl kuvvetli esmeye başladığını göstermektedir"

Bakan Bolat son olarak, "Saflarımızı sıklaştıracağız. Biliyorsunuz partimize yoğun katılımlar oluyor; milletvekillerinden, belediye başkanlarından, meclis üyelerinden. Bu tablo bile rüzgarın AK Parti'den yana nasıl kuvvetli esmeye başladığını göstermektedir. Türkiye'nin esenliği, bekası, birlik ve beraberliği için Cumhur İttifak'ımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliği ve hükümetimiz Türkiye'nin sigortasıdır. İnşallah sizlerin ve bizlerin birlikte büyük çalışmamızla, halkımızın dua ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı kervanı yoluna devam edecektir" dedi.