Bakan Bolat: Satın alma gücündeki iyileşmeyi halkımız en iyi şekilde hissetmeye başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Platin Global 100 Ödülleri etkinliği İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

"Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 27 yılı geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketlerini "Etki Ekonomisi" temasıyla ödüllendirdi.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri etkinliği iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Platin Dergisinin aşağı yukarı 27 yıllık yayın hayatında güzel işlere imza attığını belirterek, derginin Türkiye ekonomisini, sektörel gelişmeleri, şirketlerin performanslarını hep yakından takip edip okuyucularıyla paylaştığını söyledi.

"Etki Ekonomisi" başlığının önemine işaret eden Bolat, "Çünkü dünyadaki gidişatı takip etmek gerekiyor. Sadece ben kendi bildiğimi yaparım anlayışıyla ilerlendiğinde dünyadaki gelişmelerden kopuş meydana geliyor ve rekabet de geri düşülüyor." diye konuştu.

"Türkiye, dünyadaki genel trendden olumlu şekilde ayrışan, dirençli, dengeli ve başarılı bir performans ortaya koydu"

Bakan Bolat, 2025'in zor bir yıl olarak geçtiğini belirterek, ticaret savaşları ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarının ekonomik büyümede çok önemli bir motor gücü oluşturan ticaretin yavaş seyretmesine yol açtığını, bunun da dünya büyüme oranının tarihsel ortalamanın altında seyretmesine yol açtığını ifade etti.

Dünya ekonomisinin bu yılı en iyi ihtimalle yüzde 3,1 gibi bir ortalama da kapatacağını aktaran Bolat, "Geçen yıl dünya ticaretinin büyüme ortalaması yüzde 2,9 iken bu yıl yüzde 2,4, yüzde 2,5 gibi bir ortalama ticaret artış oranıyla kapatabileceğiz. Gelecek yılla ilgili tahminlerde de büyüme tahmini yüzde 3,1 gibi gözüküyor ama dünya ticaret trendi anlamında yüzde 0,4-0,5 gibi bir miktar kötümser beklentiler söz konusu. Ancak tahminler genelde 2 ayda bir güncelleniyor. Biz ümit ediyoruz ki bu güncellemelerde dünya ticaretinin artış oranında daha iyi, daha yukarıya yönelik bir gelişmeler olabilir." şeklinde konuştu.

Bolat, dünyadaki durgun ekonomik büyüme, zayıf dış talep, artan ticaret korumacılığı ve dünya ticaretinde pay kapma yarışının getirdiği olumsuz etkilere rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme, mal ve hizmet ihracatı, istihdam ve yatırımlar noktasında dünyadaki genel trendden olumlu şekilde ayrışan, dirençli, dengeli ve başarılı bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Satın alma gücündeki iyileşme halkımız tarafından en iyi şekilde hissedilmeye başlanacak"

Türkiye'nin 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğüne ulaştığını dile getiren Bolat, mal ve hizmet ihracatının 11 ay sonunda yıllıklandırılmışta 393 milyar doları aşıp geçen yılki rakamın üstüne 14-15 milyar dolar ilave ihracat artışı sağlayan bir performans gösterdiğini bildirdi.

Bakan Bolat, "İstihdamda da 33 milyon kişilik bir rakamı zorlayan istihdam hacmine ulaşmış durumdayız. Enflasyonla mücadelede bu yılı yaklaşık yüzde 30 civarında bir TÜFE oranıyla ve yüzde 25-26'lık bir ÜFE oranıyla kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyümenin ana sürükleyici bileşenlerinin yatırımlar, iç tüketim ve ihracattaki artış olduğuna işaret eden Bolat, "Enflasyon aşağı indikçe finansman maliyetindeki azalış devam edecek. Finansmana erişim imkanları ve miktarları artmaya devam edecek. Enflasyonun da azalışıyla alım gücü ve satın alma gücündeki iyileşme de halkımız tarafından en iyi şekilde hissedilmeye başlanacak." açıklamasını yaptı.

"Birçok mal ve hizmet sektörlerinde dünyanın enleri arasındayız"

Ömer Bolat, yılbaşından itibaren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, gerek ilgili sektörlerle gerekse de ilgili kamu kuruluşları olarak koordinasyon içinde bu sürece hazırlandıklarını ifade etti.

Üreticilerin, yatırımcıların ve ihracat yapan işletmelerin bu konudaki gereklilikleri yerine getirmesinin büyük bir önem taşıdığına işaret eden Bolat, "Uluslararası rekabette var olmak istiyorsak sürdürülebilirlik, etki ekonomisi, döngüsel ekonomi, yeşil ekonomi, dijital ekonomi gibi yeni trendlere ve zorunluluklara uyum sağlayarak rekabet gücümüzü korumak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyadaki rekabet yarışında daha güçlü ve daha etkili olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işletmelerin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları aktardı:

"Birçok mal ve hizmet sektörlerinde dünyanın enleri arasındayız. Ya ilk beşte ya ilk onda yer alıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünyadaki yarışta başarılı olması en büyük dileğimiz. Satın alma gücü paritesine göre 16'ıncı büyük dünya ekonomisinden 11'inci büyük ekonomiye yükseldik. Dünyada sanayi üretiminde 14'üncü büyük sanayi ülkesi konumuna yükselmiş durumdayız. Siyasi istikrarla, ekonomik istikrarın devamıyla, ekonomideki reform programlarımızla Türkiye'mize ve halkımıza daha nice yıllar canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz."