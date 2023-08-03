Bakan Bolat: Stoklardaki araçlar ortaya çıkmaya başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda otomotiv piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bakan Bolat, otomobil tüketimindeki artışa paralel olarak otomobil ve otomotiv ithalatındaki ciddi artıştan kaynaklanan bir yüzde 5'lik bir ithalat artışı yaşandığını bildirdi.

Hükümet olarak bu konuda gerekli tedbirleri hızlı aldıklarını ve yansımalarının da oto piyasasında görülmeye başlandığını aktaran Bolat, “Depremin başladığı dönemde hatta COVID-19'un ortalarından itibaren otomotiv piyasasında yaşanan piyasalar, zorluklar ve haksız ticari uygulamalara karşı Bakanlık olarak gereken tüm tedbirleri son 1 ay içinde aldık, kararlılıkla uyguluyoruz. Denetimleri kararlılıkla yapıyoruz ve çok hızlı bir şekilde stoklarda ne kadar araçlar varsa son 1-2 haftadır ortaya çıkmaya başladı ve çok yakında da fiyat düşüşlerini de hem sıfır arabalarda hem de ikinci el arabalarda tüketicilerimiz görmeye başlayacaklar. Vatandaşlarımızı salgını bahane ederek, depremi bahane ederek stokçulukla, fırsatçılıkla mağdur etmeye çalışanlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Hükûmet olarak Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki bütün imkanları, tedbirleri ortaya koyarak kararlılıkla mücadele edeceğiz ve vatandaşımızın mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz, bunu diğer ürünlerde de yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz." şeklinde konuştu.