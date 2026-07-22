Bakan Bolat: Suriye ve Suriye üzerinden Körfeze transit ticaret geliştirilmeli

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında ticaretin ve ticaret yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Bolat, TOBB tarafından organize edilen Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu. Bu toplantının açılışında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de konuşma yaptı.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, daha fazla ticaret için taşımacılık ve gümrük işlemlerinin entegrasyonu gerektiğini belirtti. Bu alandaki altyapı konularına değinen Bakan Bolat, "(İkili ticaret hacmi) Bu rakamları ilerletme konusunda kararlıyız. Bunun gerçekleşmesi için her iki ülkede de üretim ve yatırımlar artırılmalı. Ticaretin geçiş noktası olan kara yolu gümrük kapıları ile deniz yolu ulaşım hatlarının güçlendirilmesi, genişletilmesi, modernleştirilmesi gerekiyor." dedi.

Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor

İki ülke arasında Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda bulunan Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın yıl sonuna kadar açılmasını planladıklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, iki ülke arasındaki ticari taşımacılıkta, Körfez ülkelerine erişimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Nisandan itibaren Türkiye ile Suriye arasında transit ticaretin faal olarak başlamasıyla Lübnan, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn gibi Körfez ülkelerine yönelik ticaretin gelişmesi olumlu bir gelişmedir. Körfez'deki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın sıklıkla kapanması karşısında dünyada enerji hatlarındaki ve çok önemli petrokimya ürünlerindeki kopukluklar, lojistik ve tedarik hatlarında yaşanan sıkıntılar, Türkiye'den ve Suriye üzerinden Ürdün, Irak ve diğer Körfez ülkelerine gerek kara yolu ulaşım koridoru gerekse petrol ve doğal gaz koridorlarının genişletilmesi, büyütülmesi ve yenilerinin yapımı konusunda büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Organize sanayi bölgeleri için plan hazırlandı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iki ülke arasındaki ticari işlemlerin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik olarak İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ile TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin ortak olarak BOMACO isimli bir şirket kurduğunu hatırlattı.

TOBB bünyesindeki TEPAV’ın Suriye’nin kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin, serbest bölgelerin kullanılacağı bir model oluşturduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, BOMACO şirketinin sadece gümrük kapı modernizasyonu değil, sınır yönetimi, serbest ticaret bölgeleri ve uluslararası lojistik altyapılarını geliştirmeyi amaçlayan danışmanlık da yürüteceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, OSB’lerin kalkınmayı yönetmede önemli bir araç olarak kullanılması, özel sektörün etkinliğinin artırılması için de Suriye’de ticaret ve sanayi odaları sisteminin güçlendirilmesini önerdiklerini kaydetti.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de konuşmasında, İdlib'de uygulamaya alınan Serbest Bölge Projesi ile Sarakib Kuru Liman ve Sanayi Bölgesinin stratejik kazanımlar olduğunu vurguladı. İki ülkenin sistemlerinde entegrasyonu hedeflediklerini kaydeden Bedevi, “Yatırımcılarımıza vergi, mali ve gümrük muafiyetlerini içeren geniş bir teşvik paketi sunuyoruz. Ayrıca serbest depolama, yeniden ihracat ve sanayi faaliyetleri için tam özgürlük sağlıyoruz. Amacımız sadece ticaret hacmini artırmak değil, Türkiye ve Suriye arasında üretim ve tedarik zincirlerini kapsayan entegre bir sistem kurmak" diye konuştu.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri ve BOMACO şirketi yöneticisi Yusuf Hasan Khalawi de Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Medine’de son bulan tarihi Hicaz Demir Yolu’nun canlandırılması anlaşmasının bölgeye katkı vereceğini, eksik kısımların tamamlanmasıyla kesintisiz bir ulaşımın mümkün olacağını belirtti.