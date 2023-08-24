Bakan Bolat, Suudi Arabistan Bakanı Kasabi ile görüştü

ANKARA (EKONOMİ)-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündeme gelen ikili ticaret, müteahhitlik hizmetlerinin görüşüldüğünü kaydetti. Ayrıca Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılacak somut adımların da değerlendirildiğinin altını çizen Bakan Bolat, ülkeler arasındaki üst düzey işbirliği doğrultusunda, ticari ilişkileri daha da geliştireceklerine inandıklarını aktardı.