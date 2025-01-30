Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı bütün kesimler hissedecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Bolat, ihmali, kusuru olanların soruşturmalar sonucunda mutlaka yargı önüne çıkarılacağını söyledi.

"2024'te bir toparlanma, bir stabilizasyon yani istikrarı sağlama yılıydı"

2024 yılının dünya için de, Türkiye için de zor bir yıl olduğunu belirten Bolat, “Bir toparlanma, bir stabilizasyon yani istikrarı sağlama yılıydı. Öyle çok felaketler yaşandı ki. İşte Covid-19 salgını, ki en iyi, en başarılı şekilde Türkiye'miz yönetti. Rusya-Ukrayna savaşı, ikisi de bizim dibimizde. İki değerli komşumuz ağır bir savaşa girdiler. Enerji ve gıda krizleri meydana geldi, fiyat artışları meydana geldi." dedi.

"2025 yılının ikinci yarısından itibaren toplumsal bütün kesimler rahatlamayı hissedecekler"

Sözlerini sürdüren Bolat "Anadolu coğrafyasının 8 bin yıl boyunca görmediği iki yıkıcı deprem felaketini 6 Şubat'ta yaşadık. 53 bin kardeşimizi Allah'ın rahmetine uğurladık. 11 şehrimiz çok ağır hasar aldı. Onları asla yüzüstü bırakamazdık. 2 yıl içinde en büyük önceliğimiz olarak deprem bölgelerini ayağa kaldırma faaliyetlerine öncelik verdik. 2 yılda 75 milyar dolar değerinde 2.6 trilyon liralık bir bütçe harcamasıyla oraları inşa ve ihya faaliyetimiz hızla devam ediyor. Allah nasip ederse bu yıl sonu ve 2026'da bu konudaki çalışmalar nihayete yavaş yavaş gelecek ve bütçede güzel bir fazlalık oluşacak. Çünkü depreme harcanan kaynaklar ondan sonra emeklimize, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, komilerimize, memurumuza ayrılmaya başlanacak daha fazla olarak ve böylece inşallah 2025 yılının ikinci yarısından itibaren toplumsal bütün kesimler rahatlamayı hissedecekler” diye konuştu.

Enflasyonda hızlı bir iniş sürecine girildiğini ifade eden Bakan Bolat, “Allah'ın izniyle ilkbaharda yüzde 40 altını, sonbaharda yüzde 30'ların altını görmeye başlayacağız” dedi.

"Ticaret Bakanlığı olarak sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya gayret ettik"

Dış ticarette cumhuriyet rekorları kırmaya devam ettiklerini, 3 Ocak'ta dış ticaret rekorlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını belirten Bakan Bolat, “370 milyar dolar ülkemize mal, hizmetlerden döviz geliri kazandırdık. Bunu özel sektörümüz yaptı. Tarımda, sanayide, hizmetlerde, madencilikte ihracatçılarımız yaptı. Biz hükümet olarak, devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya gayret ettik, reformlar yaptık, tedbirler aldık ve almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Halkımızın alım gücü artacak, refah düzeyi yükselecek"

İthalatta gerileme sağladıklarını ve ithalatın yüzde 5 oranında olduğunu aktaran Bolat, "Dış ticaret açığımızda mallarda 24 milyar dolar tasarruf sağladık, gerilemeyle 82 milyar dolara düşürdük. Öngörülebilirlik sağlandı. Fiyatlar konusunda da stabilizasyona önemli katkı yaptı” ifadelerini kullandı.

Ticaret arttıkça ekonominin gelişeceğini ifade eden Bakan Bolat, “Dış ticaret açığımız, cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyümeye devam edecek. Halkımızın alım gücü artacak, refah düzeyi yükselecek. Bunları hep birlikte yapacağız” dedi.