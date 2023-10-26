Bakan Bolat, ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Mısır’a gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh'in daveti üzerine 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde Kahire’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla, Ticaret Bakanlığınca organize edilen ülkemizin önde gelen iş insanlarından müteşekkil bir ticaret heyeti de Bakanın ziyaretine katılım sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı heyetiyle birlikte, 10’u STK başkanı olmak üzere 113 iş insanının dahil olduğu ziyaret programında Türk ve Mısır iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

Ziyarete ilişkin açıklamada şu bilgiler verildi: "Ziyaret kapsamında, Sayın Bakanımız Türk ve Mısır iş çevreleri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın SALEH ile ikili görüşme gerçekleştirecektir.

Söz konusu görüşmede;

- 10 Milyar dolar civarında gerçekleşen Türkiye-Mısır ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritası,

- Türkiye ve Mısır arasında 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknik Danışma Toplantısı ve Serbest Ticaret Anlaşması 5. Ortak Komite Toplantısında kaydedilen gelişmeler,

- Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması genişletme ve revizyon müzakerelerine başlanması,

- İkili ticarette yerel paraların kullanılması,

- Türkiye ve Mısır arasında Ro-Ro hattının kurulması,

- İş çevrelerimizin Mısır’da karşılaştığı çalışma izni ve pazara giriş sorunları, ele alınacaktır.

Son olarak, Sayın Bakanımız 28 Ekim 2023 tarihinde Kahire'de Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah El Sisi'nin himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarının” açılışına katılacak, firmalarımızın Mısırlı muhatapları ile görüşmeler gerçekleştirecekleri B2B alanını ziyaret edecektir."