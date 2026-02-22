Bakan Bolat: Türk savunma sanayi firmaları için Avrupa fonlarını zorluyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 35 yıldan bu yana devam eden bu geleneksel iftarın, yılda bir defa kendilerini bir araya getiren büyük bir buluşma olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın kurulduğu dönemden bu yana ekonomide, dış politikada, toplumsal hayattaki sorunlarla ilgilenen, çözümler sunan, projeler geliştiren, Türkiye ve bütün dünyaya yayılarak ulusal ve uluslararası bir güç birliği oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu kaydeden Bolat, derneğin Türkiye'ye hizmet etmek gibi bir önceliğinin olduğunu söyledi.

Bolat, "Önce Türkiye, önce halkımız" diyerek canla başla çalıştıklarını belirterek, "Türkiye, geçen 23 yılda çok büyük ilerlemeler sağladı. Buna en iyi şahitlik edenler sizlersiniz, vatandaşlarımız ve yurt dışına çıktığımızda bizler buna şahitlik ediyoruz. Ülkemizin yıldızı dünyada gerçekten güçlü bir şekilde parlıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün artık 1,6 trilyon dolarlık bir Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinden bahsedildiğini aktaran Bolat, "Kişi başına milli gelir 23 yılda 5,5 katından fazla artış gösterdi. Türkiye 400 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştı. Biliyorsunuz geçen yılı 273,4 milyar dolar mal, 122,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattık. Gelecek yıl 400 milyar dolar hedefi için sizlerle birlikte canla başla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Türk filmleri her gün dünyada 800 milyon kişi tarafından seyrediliyor"

Bakan Bolat, Türk sanayisinin "enler" ligi sıralamalarında bazı ürünlerde 5'lerde, bazı ürünlerde 10'larda yer alan bir güce ulaştığını ifade ederek, Avrupa'da çelikte birinci sırada, dünyada müteahhitlikte ikinci sırada, dünyada turizmde dördüncü sırada olunduğunu anımsattı.

Türkiye'ye 1,6 milyon sağlık turistinin geldiğini aktaran Bolat, "23 yılda 285 milyar dolarlık uluslararası yatırım Türkiye'ye geldi. 88 bin uluslararası şirket, Türkiye ekonomisinin gücüne inanarak burada iş yapmak için Türkiye'ye geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bölgedeki birçok ülkenin varlık yokluk mücadelesi verdiği şu ortamda, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda "terörün sona erdirilmiş durumda" olduğunu aktararak, "40 yıllık terör bitirilmiş durumda. Güney sınırlarımız artık istikrarlı, huzurlu bir konuma gelmiş durumda." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin dünyada ilk 10'a girdiğini ve geçen yılı 10 milyar dolarlık ihracatla kapattığını hatırlatan Bolat, "Türk sanayi ürünleri, savunma sanayii ürünleri, Türk inşaat sektörü, Türk turizmi, Türk gıda ürünleri kalitesiyle dünyada büyük bir itibar vesilesidir. Türk filmleri de her gün dünyada 800 milyon kişi tarafından seyrediliyor. Türkiye açısından önemli bir yumuşak güç oluşturuyor. Turizme, gastronomiye, ihracatımıza da katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz"

Bakan Bolat, enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda tam 45 puan düşüş sağlandığını belirterek, bazen tarım ürünlerinde gerçekleşen kuraklık, don, sel, ürün sıkıntısı, kuş gribi nedenlerden dolayı bu mücadelenin kolay olmadığını anlattı.

Büyük bir kentsel dönüşüm çabası içerisinde olduklarını aktaran Bolat, "Ülkemiz deprem kuşağında, binalarımızı sağlamlaştırmak zorundayız. Önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye, hükümetimizin büyük bir çabalarıyla deprem bölgesini ayağa kaldırdı." dedi.

Bolat, enflasyon düştükçe faizlerin düşeceğini ve imkanların da artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak bu yıl 45 milyar lira ihracat desteği hazırladık, geçen yıl 33 milyar liraydı. İş dünyasının yanında, esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, çiftçinin, emeklinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Burada sizlerden desteğinizi esirgememenizi rica ediyoruz. Gerçekten hem dış dünyada büyük acımasız bir rekabet şartları var. Uzak Doğu'dan gelen büyük bir rekabet mücadelesi var. Avrupa pazarlarında, Amerikan pazarında, Afrika'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da bizler de iş dünyasının yanında yer alarak ihracat mücadelesine devam ediyoruz."

Ticari diplomasinin, Ticaret Bakanlığının en önemli faaliyetleri arasında yer aldığına işaret eden Bolat, "200 ülkeyle ekonomik ilişkileri yürütüyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni geliştirme, yenileme, güncelleme çabası içindeyiz. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyor. Türk sanayi ürünlerinin Avrupa projesi içinde kalması ve ihracat kabiliyetlerini artırması için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütüyoruz. Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda da büyük bir çaba içindeyiz. Avrupa'da Türkiye'nin ekonomik gücü, sanayisinin gücü, savunmasının gücü, ordusunun gücü, teknolojik kabiliyeti çok saygınlıkla karşılanıyor. Bu anlamda Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden doğan haklarına halel gelmemesi için büyük bir mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.