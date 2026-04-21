Bakan Bolat: Türkiye-ABD ticaret hacmini 100 milyar dolara taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda ABD Ticaret Odası ve ABD iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamı temaslarda bulundu.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü performansını sürdürdüğünü belirterek ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini ve 2025 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ulaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin ihracatta yakaladığı ivmenin sürdüğünü vurgulayan Bolat, 2025 yılında 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin başarıyla gerçekleştirildiğini, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatın 63 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

İkili ticari ilişkilere de değinen Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat pazarı ve dördüncü büyük ithalat ortağı konumunda bulunduğunu hatırlatan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Yatırım ortamındaki gelişmelere de değinen Bolat, 2002 yılından bu yana Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların 290 milyar doları aştığını belirterek uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin her geçen gün arttığını ifade etti. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının yaklaşık 89 bine ulaştığını, bunlar arasında 2.300'den fazla ABD sermayeli şirketin bulunduğunu aktaran Bolat, iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerinin karşılıklı olarak güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Türk müteahhitlik sektörünün küresel ölçekteki başarısına da dikkat çeken Bolat, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 138 ülkede 12.800'den fazla proje üstlendiğini ve toplam proje büyüklüğünün 559 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. ABD'de de Türk firmalarının 51 projede yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında iş üstlendiğini belirten Bolat, iki ülke arasında bu alanda daha güçlü iş birlikleri için önemli bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin küresel ticaretteki yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, ticaret önündeki engellerin azaltılması ve ek tarifelerin makul seviyelere indirilmesi yönündeki beklentilerini ABD makamlarıyla sürdürülen temaslarda açık şekilde dile getirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin son dönemde dijital hizmet vergisinin düşürülmesi, bazı düzenlemelerin askıya alınması ve ABD menşeli ürünlere yönelik ilave yükümlülüklerin kaldırılması gibi yapıcı adımlar attığını hatırlatan Bolat, bu adımların karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ticarette sürdürülebilir büyüme ve yüksek katma değerli üretim hedefleri noktasında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Türkiye ile ABD iş dünyaları arasındaki güçlü diyalog ve ortak irade sayesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inandıklarını ifade eden Bolat, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaretin dengeli şekilde büyütülmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.