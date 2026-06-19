Bakan Bolat: Türkiye-Almanya ticaretini 50 milyar doların üzerine çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6’ncı Dönem Toplantısı ve Yuvarlak Masa Toplantısı’na başkanlık etti.

Bakan Bolat, gerçekleştirdikleri görüşmelerin köklü bağlar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ekonomik ortaklığın gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Ortaklığın öneminin, ikili rakamların ötesinde derin köklere sahip ekonomik, sosyal ve kültürel bağlara dayandığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Almanya, sadece Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı değil, aynı zamanda, Avrupa Birliği'nin de en büyük ekonomisidir. AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Türkiye de AB'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumundadır. 2025 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 43'ü AB pazarlarına yönelik gerçekleşirken, ithalatımızın yüzde 32'si AB kaynaklı olmuştur. Bu rakamlar basit bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Ekonomilerimiz birbirine derinden bağlı ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez bir üretim, lojistik ve tedarik merkezi haline gelmiştir. Ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'i AB şirketleri kaynaklıdır. Binlerce Avrupa firması ise Türkiye'yi kendi bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegre etmiştir" dedi.

"Avrupa'nın 4. büyük otomotiv üretim merkeziyiz"

Otomotiv endüstrisinin bu entegrasyonun en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin yaklaşık 2 milyon araçlık kurulu kapasitesi, 1,5 milyonluk yıllık üretimi ve 41,5 milyar doları aşan ihracatıyla bugün Avrupa'nın 4’üncü, dünyanın ise 12’nci büyük otomotiv üretim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

"Tedarik zincirlerini güçlendirmesi elzemdir"

Alman Bakan Reiche ile yaptıkları görüşmede Gümrük Birliği'nin bugünün ekonomik gerçeklerine uygun olarak modernize edilmesi ihtiyacının altını çizdiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Almanya, Türkiye ekonomisinin Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu her zaman takdir etmiştir. Avrupa Birliği, 'Made in EU' çerçevesi de dahil olmak üzere yeni ticaret, sanayi ve sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirirken, bu girişimlerin kapsayıcı kalması hayati önem taşımaktadır. Bu politikaların kapsayıcı olması ve onlarca yıldır inşa edilen son derece entegre tedarik zincirlerini güçlendirmesi elzemdir" dedi.

Almanya ile olan ticaret rakamlarının, entegre tedarik zincirlerinin derinliğini gösterdiğini söyleyen Bakan Bolat, görüşmelerde ticaret ve yatırımların yanı sıra enerji, lojistik, turizm ve üçüncü ülke pazarlarında iş birliği konularını da ele aldıklarını ve bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde önemli fırsatlar gördüklerini ifade eden Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin Almanya'da toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 projeyi başarıyla üstlendiğini bildirdi. Bolat, Türk uygulama tecrübesi ile Alman mühendislik ve finansman kabiliyetlerinin bir araya gelmesinin üçüncü pazarlarda da güçlü ortaklıklar yaratacağına inandığını söyledi.

"Siyasi ve ekonomik ilişkiler çok iyi gidiyor"

Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından da değerlendirmelerde bulunan Bakan Ömer Bolat, 4 saatten fazla süren ortak çalışmalarda son derece olumlu, yapıcı ve geleceğe yönelik ümit verici mutabakatlar sağlandığını belirterek, "Türkiye-Almanya ilişkileri zaten siyasi ve ekonomik alanda çok iyi gidiyor. Liderlerimiz çok yakın çalışıyorlar. İki ülke arasında 50 milyar doların üzerinde bir karşılıklı ticaret hacmi var ve bunu çok daha yukarı rakamlara çıkarmak için mutabık kaldık" dedi.

"Türk yatırımcılar, Almanya'da çok aktif"

Alman firmalarının 8 bin 600 yatırımcısıyla Türkiye'de 1’inci sırada yer aldığını ve 26,5 milyar dolar doğrudan yatırıma sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Yüz binlerce istihdam ve on milyarlarca dolar da Türkiye'ye ihracat kazandıran yatırımlar bunlar. Aynı şekilde Türk yatırımcılar da Almanya'da çok aktif; istihdam, ihracat noktasında. Turizmde Almanya, 7 milyon yıllık turist rakamıyla 1’inci sırada. Türk turistler için de Almanya 1’inci sırada geliyor" ifadelerini kullandı.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyorlar"

Toplantıda vize meselesinin de ele alındığını ifade eden Bakan Bolat, geçen yıl temmuz ayından bu yana uygulanan yeni 'cascade sistemi' (kademeli vize uygulaması) sayesinde vize randevularında ve başvurularında bir miktar iyileşme sağlandığını dile getirdi. Bakan Bolat, "Almanya ile vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık. Avrupa Birliği konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Böylesi yapıcı ve olumlu bir atmosferde, 4 saat süren JETCO toplantımız; heyetler arası toplantı, ikili görüşme ve her iki ülkenin önemli iş dünyası temsilcilerinin katıldığı Yuvarlak Masa İş Toplantısı çalışmalarımız tamamlandı. Her yıl buluşmamızda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin bir miktar daha ilerlediğini, yükseldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Almanya ile Avrupa Birliği nezdinde de ortak çıkarlarımız için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.