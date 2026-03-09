Bakan Bolat: Türkiye, Avrupa sanayisinin ve değer zincirinin vazgeçilmez parçası konumunda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen ‘30’uncu Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri’ başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Bolat’ın haricinde İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ile AB arasında ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

"Türkiye'mizde de geçen yıl büyüme oranımız yüzde 3,6 oldu"

Türkiye’nin son yıllarda istikrarlı bir büyüme trendi içinde olduğunu belirten Bolat, "Gümrük Birliği'nin 30’uncu yıl dönümünü kutladığımız bir dönemde, Türkiye'mizde de geçen yıl büyüme oranımız yüzde 3,6 oldu. Bu özellikle OECD içinde ikinci büyük büyüme; çok önemli bir büyüme. Bizim alışık olduğumuz üzere yüzde 4-5 arasındaki büyümelerden biraz geride ama yaşadığımız büyük mali yükler karşısında, hem enflasyonla mücadeledeki dengeleme politikaları hem de uluslararası alanda ticareti sınırlayan çok ciddi engelleri yaşadığımız bir dönemde 'Allah'a şükür' diyoruz. Özel sektörümüzün katkısıyla bu büyümeyi başardık. Türkiye 1,1 trilyon dolar milli geliriyle dünyada 16’ncı büyük ekonomi oldu. Satın alma gücü paritesinde de 11’inci büyük ekonomi konumuna ulaştık. Kişi başına milli gelirimiz de 18 bin doları aştı" dedi.

‘‘Mal ve hizmet ticaret hacmimiz 820 milyar dolara ulaştı’’

Bakan Bolat, "Mal ihracatı ve ithalatımız 640 milyar dolar rakamına ulaştı. Yaklaşık 180 milyar dolarlık da hizmet ihracat ve ithalatımız var. Toplamda mal ve hizmet ticareti hacmimiz 820 milyar dolar’’ diye konuştu. ‘‘Türkiye bugün güçlü üretim altyapısı, rekabetçi sanayisi, gelişmiş lojistik kapasitesi, güçlü savunma sanayi ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa sanayisinin ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası konumunda’’ dedi.

‘‘Türkiye, Avrupa sanayisinin ve değer zincirinin vazgeçilmez parçası konumunda’’

AB-Türkiye arasındaki ticaret hacmine ilişkin de bilgi veren Bolat, ‘‘Avrupa Birliği bizim en önemli dış ticaret ortağımız konumunda. 1995'te 26,6 milyar dolar dış ticaretimiz vardı; hem ihracat hem ithalat toplamıydı. 2025'te rakam 233 milyar dolara yükseldi. Tam 9 katı bir artış oldu bu Gümrük Birliği içinde olduğumuz 30 yıllık dönemde. AB, Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı ama Türkiye de AB için önemli bir ortak. Türkiye AB’nin 5’inci büyük dış ticaret ortağı konumunda. Biz ihracatımızın yüzde 43'ünü AB'ye yaparken, ithalatımızın da yüzde 32'sini Avrupa Birliği'nden yapmaktayız. Bu dönemde, 30 yıllık süreçte, 11 milyar dolar olan ihracatımız Avrupa Birliği'ne 117 milyar dolara yükseldi. AB’den yaptığımız yaklaşık 15,5 milyar dolar olan ithalatımız da 116 milyar dolara yükseldi. Burada sevindirici olan; Türkiye'de ihracatın AB ile ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50 iken yüzde 100 seviyesine yükselmiştir. Dengeli, ölçülü ve iki tarafında ‘kazan-kazan’ olarak kazançlı olduğu ve sürekli artan bir dış ticarete sahip olduk. Türkiye bugün güçlü üretim altyapısı, rekabetçi sanayisi, gelişmiş lojistik kapasitesi, güçlü savunma sanayi ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa sanayisinin ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası konumunda" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir görünüm olduğunu belirten Bakan Bolat, "Son dönemlerde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif, yapıcı ve olumlu bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler sadece ticaretten ibaret değil. Aynı zamanda doğrudan yatırımların da çok önemli rolü var. 2003-2025 yılları arasında ülkemize 287 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım girişi oldu. Bu dönemde en önemli husus; Avrupa Birliği'nin doğrudan üyesi olmayan ama Gümrük Birliği ile ve sanayideki, ekonomideki güçlü entegrasyonu ile Avrupa sanayisi ve ekonomisinin bir parçası olan Türkiye’nin bu yeni eğilimler, rüzgarlar karşısında nerede konumlanacağı. Kritik soru buydu. Hem genel ekonomimize hem de AB ile olan yatırım-ticaret ilişkilerimize zarar gelmemesi konusunda kararlı bir politika hükümet olarak izliyoruz başından beri. Avrupa Birliği içinde de gerek kendi menfaatleri gerekse de Türkiye ile olan dostluk ilişkileri çerçevesinde çok sayıda Türkiye yanlısı politikacıların, iş çevrelerinin olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki yatırımlarının güvence altına alınması anlamına gelmektedir"

AB Komisyonu'nun 4 Mart Çarşamba günü ‘Sanayi Hızlandırma Yasası’ taslağında kısmen kabul ettiğini hatırlatan Bolat, ‘‘Özellikle Gümrük Birliği’nin bu kapsam içine alınmış olması hem ülkemizin AB ile olan karşılıklı ticaretinin hem de Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki yatırımlarının güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Bu konum, Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımın, Avrupa yatırımlarının ve diğer bölgelerden, dünyadan yatırımların da gelmesini hızlandıracak bir karar olmuştur. Aramızdaki yapıcı diyalog zeminini korumak anlamında da yerinde ve isabetli bir karar oldu. Sanayi Hızlandırıcı Yasa taslağında otomotiv sektörüyle ilgili bazı beklentiler bulunduğunu da AB taslağı ortaya koydu. Bu konuları AB Komisyonu ile hızlı bir şekilde çalışmaya ve müzakere etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye arasında ticaret ve yatırımları artıracak taslağın onaylanma sürecine ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "Taslak mevzuatın AB Konseyi’nde kabulü ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda onaylanması gibi safhaların yaklaşık bir yıla yakın bir süre alacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde AB Komisyonu ile ve Konsey üyesi ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle yakın çalışmaya, pozitif ve yapıcı istişarelere devam etmeye kararlıyız" dedi.