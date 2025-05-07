Bakan Bolat: Türkiye-İngiltere iş birliğinin potansiyeli yüksek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK ve Direktörler Enstitüsü (IOD) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında yatırımcılara ve iş dünyası temsilcilerine seslendi.

Konuşmasında ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri, Ukrayna’daki savaş ve İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıların küresel piyasalarda belirsizliklere yol açtığını belirten Bolat, bu gelişmelerin tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını ve dünya ekonomisinde büyümeyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Tüm bu küresel zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü ekonomik büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1,3 trilyon doları aştı

Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024'ün son çeyreğinde yüzde 3 ile üst üste 18 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini anımsatarak, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,3 trilyon doları ve kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın itici güç olmaya devam ettiğini kaydeden Bolat, geçen yıl Türkiye'nin ihracatının 262 milyar doları aşarak dış ticaret açığının 24 milyar dolar azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirmek için potansiyel yüksek

Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ticaret ilişkisini değerlendiren Bakan Bolat, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat destinasyonu olduğunu ve Türkiye'den İngiltere'ye ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin İngiltere'den geçen yıl 6,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin yüksek verimlilik odaklı yaklaşımla güçlü bir yatırım teşvik programı sunduğunu aktardı.

Yatırımcılara iyi korunan bir iş ortamı ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması ağlarından birini sunduklarını belirten Bolat, Türkiye'nin bu sayede birçok uluslararası firma için merkez haline geldiğini dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye'de İngiliz firmalarının yatırımlarının 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Bu, İngiliz yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesine ve potansiyeline olan güveninin açık bir göstergesi." dedi.

İngiltere'de Türk şirketlerinin yatırımlarının 4,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Bolat, müteahhitlik sektörünün en önemli sektörler arasında yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar, iki ülkenin kamu ve özel sektörü arasındaki işbirliğinin başarılı bir sonucu. Bu olumlu sonuca katkı sunan tüm tarafları tebrik ediyorum. Tüm bu önemli rakamlara rağmen stratejik ortaklar olarak Türkiye-İngiltere iş birliğinin hala yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi, bu ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacak."

"İki ülke ticareti için önemli adımlar atıldı"

Bolat, İngiltere'deki temasları kapsamında bugün İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile heyetler arası görüşme kapsamında iki ülke ticareti için önemli adımlar atıldığının altını çizerek, Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar eklerinin imzalandığını söyledi.

Bunun iki ülkenin ilişkileri güçlendirme yönünde güçlü bir taahhüdün göstergesi olduğunu belirten Bakan Bolat, "Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Forumda, İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ve DEİK Başkanı Nail Olpak da bir konuşma gerçekleştirdi.