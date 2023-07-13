Bakan Bolat: Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendinin devam ettiğini ve Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatının 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolat, şunları söyledi:

"Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı %1,01 seviyesine yükselmiştir.



2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır."