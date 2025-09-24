Bakan Bolat: Türkiye küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Türkiye'nin ticaret potansiyelini ve ABD ile mevcut ve muhtemel işbirliği imkanlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşma yaptığını aktaran Bolat, Türkiye'nin iş yatırım ortamını, sahip olduğu güçlü avantajları ve stratejik sektörleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bolat, yatırımcılara sundukları fırsatların sadece ekonomik kar değil, aynı zamanda adaletli, istikrarlı ve insan odaklı bir büyüme anlayışını da yansıttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, istikrarı, üretim gücü, ihracat kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki, bu konferans, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine, iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğmasına ve milletimizin üretim azmini daha ileriye taşıyacak kalıcı adımların atılmasına vesile olacaktır. Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz."