Bakan Bolat: Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 130 firmanın katılımıyla düzenlenen 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na katıldı.

Burada konuşan Bolat, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun katılımcılar, firmalar ve ziyaretçiler için bereketli ve verimli geçmesini diledi.

Tekirdağ'ın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Bolat, "Türkiye dünyada sanayi ülkesi haline geldi. 1980'de 3 milyar dolar ihracatımız varken büyük bölümü kuru üzüm, kuru incir, fındık, tütün ihracatına dayanıyordu. 45 yıl geçti, 280,5 milyar dolar yıllık ihracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünlerine dayanıyor. Ve bunların içinde, değerli arkadaşlar, toplam ihracatımızın yüzde 43,5'i orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatına dayanıyor." diye konuştu.

Bolat, Çerkezköy'ün birçok sanayi kolunu barındıran güçlü bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin büyümesi için yıllardır çalıştıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik, 23 yıl önce 21. sıradan almıştık. Satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı, Türkiye 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor, 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk. Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah’ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız."

Bakan Bolat, vatandaşların verdiği destekle hükümetin yatırımlarla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reformların sürdüğünü aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Durmak bilmeyen reformlar, azimle çalışmalar, özel sektörümüzün büyük ve güçlü müteşebbislik yeteneği, yatırımlara olan tutkusu, üretime olan tutkusu, ihracatı destekleyen Ticaret Bakanlığı çalışmaları, Ulaştırma, Çevre, Tarım, Sanayi, Hazine Maliye, bütün bakanlıkların ortak dayanışması ve işbirliğiyle meydana geliyor. Bu bir ekosistem. Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor; ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor. O dövizle de ülkemizin ihtiyacı olan enerji ürünleri ve diğer gerekli ürünlerin ithalatı yapılıyor."

Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü birer konuşma yaptı.

Çetin, konuşmaların ardından Bakan Bolat'a plaket takdim etti.

Ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bolat ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Açılışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.