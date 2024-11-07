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Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretine dair iddialara yanıt verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin sıfır noktasında olduğunu belirtti. İsrail ile herhangi bir ticaret ilişkisi olduğunu öne süren iddiaları yalanlayan Bakan Bolat, "Türkiye'den İsrail'e savunma sanayi ürünü de gönderilmedi." şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretine dair iddialara yanıt verdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonu ihracat hedefleri ve 'İsrail ile ticaret' iddiaları hakkında konuştu.

İhracat geliri hedefi

Bakan Bolat, Türk ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu ve aldığı talebi her geçen gün artırdığını bildirerek, bu görüntünün gelecek adına ümit verici olduğunu dile getirdi.

İhracatın hem mal hem hizmet bazında artacağını belirten Bolat, "Avrupa ve ABD'de talebin artacağını öngörüyoruz, burada talep arttığında bizim ihracatımız da buna hemen cevap verecektir." şeklinde konuştu. Bolat, "Bu sene inşallah hizmetler sektöründe 112-113 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşacağız." dedi.

İsrail ile ticaret devam ediyor mu?

"Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticaretin devam edip etmediği hakkında açıklamalarda bulundu.

Gündemde dolaşan iddiaları bir kez daha yalanlayan Bakan Bolat, "İsrail ile ticaret tamamen durdu" ifadelerine yer verdi.

İsrail ile ithalat ve ihracatın sıfıra indiğini belirten Bakan Bolat, "Dünyada en büyük mücadeleyi Türkiye verdi. Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi." şeklinde konuştu.

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