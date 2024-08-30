Bakan Bolat ve Bakan Yumaklı, Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Küresel tarım ihracatındaki gerilemeye rağmen, Türkiye'nin bu pazardaki payının son 5 yılda istikrarlı şekilde arttığına işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "2023 yılında tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatımız, yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara yükselerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem hal ve pazar esnafımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumaya kararlıyız."