Bakan Bolat: Yasa dışı küresel ticaretle aklanan para 1 trilyon dolar

ANKARA (EKONOMİ) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de 2023 ilk 11 ayında 22 milyar TL kaçak eşya ele geçirildiğini belirterek, “Ülkemizin güvenliğini, ekonomideki adil ticareti, halkımızın sağlığı ve refahını, ekonomik istikrarı ve dürüst ticaret erbabının hakkını korumak adına ticari kaçak eşya kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek” mesajı verdi. ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında moderatörlüğünü Hakan Güldağ’ın yaptığı “Yasa Dışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları” başlıklı panele, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan A. Yavuz, BDO Türkiye Ortağı Emrah Akın ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhittin Acar, yasa dışı ticaretin uygulama, vergi ve hukuki yönden değerlendirmesini yaptı. Konferansta Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Seda Gündüz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Nazım Kankılıç da bir sunum gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Bolat: Küresel ticaretle 1 trilyon dolar para aklanıyor

Ömer Bolat, kaçak ve yasa dışı ticaretle mücadelenin çok yönlü olduğunu vurgulayarak, rekabetin korunmasından, halkın sağlığına korunmasına, gençlerin, çocukların, toplumun her kesiminin uyuşturucu ve diğer kötü maddelere karşı korunmasına kadar çok önemli bir görev yapıldığını kaydetti.

Sadece Türkiye değil, küresel olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya bulunulduğunun altını çizen Bolat, Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel ticaret hacminin yüzde 2,5’i kadar tutarın, küresel ticaret yoluyla aklandığını hatırlatarak, “Küresel mal ihracatı 25 trilyon dolar. Ticaret yoluyla aklanan rakam bir trilyon dolar. Bir trilyon dolarlık para, ticaret yoluyla aklanan yasa dışı ticaret parası oluşuyor. Narkotik endüstrisinin de yıllık 300 milyar dolarlık hacme ulaştığını üzülerek söylemek zorundayız. Yasal ticareti sanayicilerin, ihracat ve ithalatçıların zarar etmeyeceği şekilde yapmaya çalışmak gümrük idarelerinin görevlerinden biri. Uyuşturucu ticaretini engellemek için çalışmalar kararlılıkla yürütülüyor.” dedi.

Adil ticaret için mücadele veriliyor

Türkiye’de 154 aktif gümrük kapasında, ürünlerin ve insanlara hizmet verildiğini, 523 milyar dolarlık mal ticaretinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, 8 milyon konteynerin işlem gördüğünün altını çizdi. Gümrüklerde verilen hizmetin, yasal ticareti kolaylaştırma ve hızlandırma, buna karşılık yasa dışı uygulamaları engelleme ilkesiyle yürütüldüğünü belirten Ömer Bolat, bunun adil ticaretin sağlanmasındaki önemine işaret ederek, “Ülkemizin güvenliğini, ekonomideki adil ticareti, halkımızın sağlığı ve refahını, ekonomik istikrarı ve dürüst ticaret erbabının hakkını korumak adına ticari kaçak eşya kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek. Gençlerimizin, toplumumuzun sağlığını zehirleyen uyuşturucu madde kaçakçılığına da asla geçit vermeyeceğiz.” diye konuştu.

22 milyar TL kaçak ürün ele geçirildi

Gümrük teşkilatının çalışan sayısı en az teşkilatlardan biri olduğunu, buna karşın büyük bir başarı sağladığını hatırlatan Ömer Bolat, yerli olarak geliştirilmiş x-ray ve araç ve konteyner tarama sistemlerinin devreye alındığını, bu cihazların seri üretiminin de sözkonusu olduğunu belirterek, teknik, analiz ve kapasitenin artışıyla kaçak yakalamalarında ciddi bir yükseliş sağladıklarını anlattı. Bolat, “1375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon makaron, 47 milyon sigara kağıdı ve filtresi, 1 milyon 165 bin elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 700 ton gıda ve 3 bin 924 tarihi eser ele geçirdik. 4,7 milyar liralık uyuşturucu da yakalamaların arasında yer alıyor. Bakanlık olarak yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın her türüyle mücadelede bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz, kararlılıkla görevimizi yapacağız” dedi.

“Gençlerimizin, toplumumuzun sağlığını zehirleyen uyuşturucu madde kaçakçılığına da asla geçit vermeyeceğiz” diyen Ömer Bolat, yılın 11 aylık döneminde 11 ton miktarında 4,7 milyar TL tutarında uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Ekiplerimizin teknik ve beşeri kapasitesini geliştiriyoruz, yatırım yapıyoruz, cihazlar alıyoruz, dijital alana geçiyoruz. İstihbarat tekniklerimizi modernleştiriyoruz, ekiplerimizin sayısını artırıyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvesi olarak da 2022'nin 11 ayına kıyasla yakalamalarda yüzde 94 artış sağlandı. Birçok kaçakçılık teşebbüsü de bertaraf edildi." ilgisini verdi.

e-Ticaret dahil yeni gelişmelere uyum sağlanıyor

İnternet ortamında yapılmaya çalışılan kayıtsız ticari işlemlere karşı düzenlemeler yapıldığını, bu yolla kayıt dışı ticareti önleyerek adil, kayıtlı bir ticari ortam oluşturmaya, bu kişilerin vergi öder hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Ömer Bolat, gümrük ekiplerinin transit taşımalar ve e-ticaret faaliyetlerini de takip ettiklerini, ayrıca gümrükten yasal olarak geçtikten sonra da denetim yaptıklarını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “e-Ticaretin artan hacmini de göz önünde bulundurarak teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Yapılan analizlerle ya da ihbarlarla gümrükten geçmiş ürünleri 'sonradan kontrol' mekanizmasıyla gittiği yerlerde tespit edip, kontrollerini yaparak gerekli yakalamaları yapabiliyoruz. 2023'ün 11 ayında, sonradan yapılan kontrol ve ikinci kontrol çalışmalarıyla 3 milyar liraya yakın gümrük vergisi ve cezası tahakkuk ettirildi. Böylece devletimizin ve ekonomimizin gelir kaybı engellenmiş oldu. Amacımız, adil, istikrarlı ve rekabetçi bir ticaret ortamının meydana getirilmesi, işini dürüst yapan, çalışan, vergisini ödeyen imalatçı, çiftçi, sanayici ve ihracatçının haklarının korunabilmesi” değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Kayıtlı ekonomi güçlendirilmeli

Konferansa ev sahipliği yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla kararlılığın ortaya konulduğuna işaret ederek, buna ilave olarak toplumsal farkındalığın da artırılması gerektiğini kaydetti. Mücadelenin etkinliğinin güçlendirilmesi için yeni teknolojilerin faydalı olacağına dikkati çeken Baran, “Bu mücadele için veri paylaşımının geliştirilmesi, hukuki ve idari önlemlerin alınması, denetim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Tüm bunların hakkıyla uygulanabilmesi de tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmasıyla mümkün” dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, sayısallaşmanın mücadeleye katkı verdiğini, kayıtlı ekonomiyi destekleyecek belge ve işlemlerin sayısal hale getirildiği düzenlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye’nin Yasadışı Ticaretle Mücadele İçin Uluslararası İttifak adlı organizasyonun yaptığı ülkelerin sıralandığı endekste Gümrük Kontrol Bölgesi alanında yüksek performans sergileyerek 84 ülke arasında 14’üncü sırada yer aldığını belirtti.

Baran, kayıt dışı ile mücadelenin en iyi yollarından birinin kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “Kayıt dışı ve yasa dışı ekonomi, kamu gelirlerinin azalmasına yol açıyor. Kamu hizmetlerinin kalitesini ve vergi oranlarını da etkiliyor. Yasa dışı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en iyi yöntemlerden biri, kayıtlı ekonomiye geçişin etkin şekilde sağlanması. Geleneksel metotlardan dijitalleşmeye geçiş, kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağladı.” Değerlendirmesinde bulundu.

Çok katmanlı bir sorunla karşı karşıya bulunulduğunu, yasadışı ve kayıt dışı ticaretle, haksız rekabete de yol açıldığını anlatan Baran, şunları kaydetti:

“Küresel ekonominin karanlık yüzü de denilen yasa dışı ticaret, ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı bir etki oluşturup, vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye zarar veriyor. Akaryakıttan tütüne, ilaçtan alkole varıncaya kadar pek çok alanda gerçekleşen yasa dışı ticaret bugün, İngiltere’den İtalya’ya, Kanada’dan Endonezya’ya kadar tüm dünyanın sorunu. Yasa dışı ticaret, en yoğun gerçekleştirilme şekliyle kaçakçılık, en başta vergi kaçırma anlamına geliyor. Şirketlerin ve ülkelerin rekabet yapısını etkileyen, faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren ticaret erbabı açısından haksız rekabet ortamı oluşturan, iş barışını tehdit eden, bireysel ve toplumsal sağlık için tehdit unsuru olan bu sorun, ekonomik ve siyasi istikrarı tehdit ediyor.”