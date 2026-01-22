Bakan Bolat, yerli üretim elektrikli araca hayran kaldı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce’ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat elektrikli bisiklet ve motosiklet alanındaki tecrübesini dört tekerlekli araç segmentine taşıyan Volta Motor tarafından tamamı yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen yüzde 100 yerli, dört tekerlekli elektrikli aracı inceledi.

Bakan Bolat Volta V1 model elektrikli araç hakkında bilgi aldı

Volta Motor Kurucuları Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar, Bakan Bolat’a araç hakkında bilgiler verdi. Yerli üretim Volta V1 model elektrikli araç hakkında bilgi alan Bakan Bolat, aracı imzaladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu’da Bakan Bolat’a eşlik etti. 13.5 kilowata sahip araç 96 volt 100 amperlik bataryası bulunuyor. Yaklaşık 100-130 kilometre menzil imkanı sunabiliyor ve araç maksimum 75 km/saat hıza çıkabiliyor. Ev tipi elektrik ile şarj edildiğinde bataryası 3,5 saat gibi bir sürede dolan Volta V1’i 16 yaşından büyük herkes A ve B sınıfı ehliyetle rahatlıkla kullanılabiliyor.