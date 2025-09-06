Bakan Bolat: Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42,5'e yükseldi

ANKARA (EKONOMİ)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4, orta yüksek teknolojili ihracatın ise yüzde 10.2 arttığını kaydetti.

Bu iki grubun imalat sanayi ihracatı içindeki payının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 puan arttığını belirten Bolat, oranın yüzde 42.5’e ulaştığını söyledi.



2022 yılı ikinci çeyreğinden itibaren geçen zamanda, imalat sanayinin en yüksek artışını bu yılın ikinci çeyreğinde yaşadığını ifade eden Ömer Bolat, “Yüzde 7,0 büyümüş ve GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağlamıştır. İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenme bulunmaktadır. Nitekim Nisan–Haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda %9,6, yıllık bazda ise %38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda Temmuz ayında %71,7, Ağustos ayında %42,3 oranında artış kaydetmiştir” dedi.



Yüksek teknolojideki üretim kabiliyetinin artmasının, dış ticaretteki rekabeti de güçlendirdiğini söyleyen Bakan Ömer Boılat, verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla da büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlandığını aktardı.