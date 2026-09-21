Bakan Bolat'tan ABD'li şirketlere çağrı: Türkiye'ye yatırım için devasa bir potansiyel var"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllarda hızlı ilerleme kaydettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluktan da iş dünyasının olumlu etkilendiğini kaydetti.

ABD'nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yıl da 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini aktardı.

Bolat, hizmet ticareti de dahil edildiğinde ikili ticaretin 47 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini anımsatan Bolat, "Bizler de elbette özel sektörümüzün büyük desteğiyle bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz. Hükümet yetkilileri olarak görevimiz; daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla hizmet, daha fazla ulaşım, teknoloji ve enerji dahil olmak üzere her alanda daha fazla işbirliği için işletmelerin önünü açmaktır." diye konuştu.

"İlişkilerimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız"

Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinin ticari ilişkilerden ibaret olmadığının altını çizerek, karşılıklı yatırımlarda da güçlü bağlantılar bulunduğunu söyledi.

Dünya ekonomisi ve ticaretindeki zorluklara ve jeopolitik gerilimlere işaret eden Bolat, "Bu çok önemli sınamalara karşı durabilmek için güçlerimizi ve ittifakımızı daha kuvvetli bir şekilde birleştirmeliyiz." dedi.

Bolat, gelecek yıl Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinin 100. yılının kutlanacağına değinerek, bu eşiğe yaklaşılırken ilişkileri her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Bolat, Türkiye'nin hem imalat hem de hizmet sektöründe dünyanın en büyük ekonomilerinden biri konumunda olduğunun altını çizdi.

Bolat, Türkiye'nin hizmet sektöründeki ticaret fazlasının imalat sektöründeki ticaret açığının kapanmasına katkı sağladığına işaret ederek, "Bu nedenle Amerikan şirketlerinin, Türkiye'ye imalat, enerji, finans, tarım ve özellikle hizmetler sektöründe, ayrıca dijital sektörde yatırım yapması için devasa bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, son 23 yılda elde edilen başarıların üzerine yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye yatırım, teknoloji ve enerji için stratejik ortak"

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleymen Ecevit Sanlı da değişen küresel ekonomi, ticaret, savaşlar, tarifeler, teknoloji rekabeti, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin Türkiye-ABD ilişkilerine yeni bir vizyonla yaklaşmayı gerektirdiğini belirterek, "Türkiye, sadece bir pazar, sadece bir müttefik değil. Türkiye sizin yatırım, teknoloji ve enerji için stratejik ortağınızdır." dedi.

İş dünyasının yatırım yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Sanlı, üyeleri arasında ABD'de banka satın almaya, liman ve okul yatırımları yapmaya hazır şirketlerin yanı sıra turizm, çelik, alüminyum, gıda, tekstil ve finans sektörlerinden büyük yatırımcıların bulunduğunu söyledi.

Sanlı, "Sadece ticaret yapmayalım, birlikte yatırım yapalım, üretelim, teknoloji geliştirelim ve üçüncü pazarlara açılalım." çağrısında bulundu.

Etkinliğe, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Türkiye ve ABD'den sivil toplum örgütleri temsilcileri ile iş insanları da katıldı.