Bakan Bolat'tan ABD'li yatırımcılara "güvenilir ortak" mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıya katıldıklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası organizasyonuyla, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türk-Amerikan Yatırım Forumu'nda, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu, yeni yatırım imkanları ve karşılıklı işbirliğini daha da ileriye taşıyacak stratejik alanların ele alındığını aktaran Bolat, "Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, istikrarlı büyüme performansı ve yatırımcı dostu politikaları ile küresel ticarette güvenilir bir ortak olmaya devam ediyor. Bakanlık olarak, iş dünyamızın küresel pazarlarda daha etkin bir şekilde yer alması, ülkemizin marka değerinin yükselmesi ve ikili ticaretimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.