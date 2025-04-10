  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat’tan ABD’ye kritik ziyaret: Gümrük vergileri görüşülecek
Takip Et

Bakan Bolat’tan ABD’ye kritik ziyaret: Gümrük vergileri görüşülecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15-16 Mayıs’ta gümrük vergilerini görüşmek üzere ABD’ye gideceklerini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bolat’tan ABD’ye kritik ziyaret: Gümrük vergileri görüşülecek
Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı.

Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Avrupa'nın yeniden imarı konusunda ekonomik iş birliği ve kalkınma amacı ile 1947'de merkezi Paris'te kurulan OECD'nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Bolat, o tarihten beri de çalışmalara aktif bir şekilde katıldığını aktardı.

Bolat, "OECD son yıllarda sadece Batı ülkelerinin, Avrupa ve ABD, Kanada gibi ülkelerin bir kulübü olmak hüviyetinden çıkarak Doğu ve Güney ülkelerine de gelişen piyasalara, kalkınmakta olan ülkelere de bir el atma ve dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin sorunlarına birlikte çözüm arama yönlü bir yeni arayışa girmişti. 2021 tarihinde de biz Türkiye olarak OECD ile bir mutabakat imzalayarak OECD'nin bölgesel merkezi olarak İstanbul'da yeni bir ofis çalışması yapmasını birlikte kararlaştırmıştık." dedi.

Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Bugün hem OECD'nin Doğu ve Güney'deki gelişen piyasa ekonomilerinin temsilcileriyle dünyadaki global tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi başlıklı uluslararası sempozyumunda ve panellerine ev sahipliği yapıyoruz. Hem de OECD'nin İstanbul Bölge Merkez Ofisinin 3 yıl daha ülkemizde görev yapmasıyla alakalı olarak bir mutabakat zaptı imzaladık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü kurucu üyesi olduğumuz OECD'nin dünyaya açılımında İstanbul'un adeta dünyanın en önemli merkezi olması, ulaştırma, turizm, ticaret, imalat, hizmetler sektörlerinin merkezi olması hasebiyle Türkiye'de bir OECD çalışma merkezinin olması büyük bir önem taşıyor. Diplomasinin de merkezi olarak Türkiye'miz çalışmalarını devam ettiriyor."

"Ticaret ve yatırım artırma amaçlı programlarımız devam edecek"

Bu ay sonunda muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OECD üyesi olan İtalya'ya bir ziyareti olacağını aktaran Bolat, "Bunun dışında yine OECD üyesi olan İngiltere'ye 7 Mayıs'ta Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri için ziyaretimiz olacak. 15-16 Mayıs'ta ABD'de hem muhatap mevkidaş bakanlarla yeni ilave gümrük vergileri konusunu görüşmek üzere hem de Türk-Amerikan İş Konseyi'nin bu yılki oturumlarına katılmak için ziyaretimiz olacak. Ardından 3-4 Haziran'da OECD'nin merkezi Paris'te OECD Ticaret Bakanları zirve toplantısına katılacağız. Bizim gerek batı cenahında gerekse güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde yoğun bir şekilde resmi programlarımız, ticaret ve yatırım arttırma amaçlı programlarımız devam edecek. Biz bunları sadece resmi düzeyde bırakmıyoruz. Özel sektörümüzü de yanımıza alarak iş forumu, yatırım yuvarlak masa gibi toplantıları daq genel ticaret heyeti ziyaretlerini de özel sektör mensuplarıyla birleştiriyoruz, entegre ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 öğrenci için tahliye kararı verildiSon dakika: Aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 öğrenci için tahliye kararı verildiGündem

 

Türkiye'nin ilk Pickleball Ligi SPX sponsorluğunda başlıyorTürkiye'nin ilk Pickleball Ligi SPX sponsorluğunda başlıyorŞirket Haberleri

 

Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu
TÜRK-İŞ duyurdu! 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu
Türkiye-Somali enerji iş birliğinde yeni dönem: Sıradaki adım madencilik
Türkiye-Somali enerji iş birliğinde yeni dönem: Sıradaki adım madencilik
Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı! Türkşeker 1685 daimi işçi alacak
Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı! Türkşeker 1685 daimi işçi alacak
Doğum yardımına 18 bin 227 başvuru yapıldı!
Doğum yardımına 18 bin 227 başvuru yapıldı!
HYT Enerji, yenilenebilir enerji ile dünyaya açılıyor
HYT Enerji, yenilenebilir enerji ile dünyaya açılıyor
Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde