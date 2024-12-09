Bakan Bolat'tan Bangladeş mesajı: Köklü birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Ankara Büyükelçisi Amanul Haq ile Bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, 50'nci yılını kutladıkları iki ülke ilişkilerini ve ticari alandaki gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Bolat, Türkiye'nin, dost ve kardeş Bangladeş ile ikili ticaret potansiyelini güçlendirmek, karşılıklı yatırımları artırmak istediğini vurguladı.

"Hem ikili ticaret toplantıları hem de yılın ikinci yarısında karma ekonomi komisyonu toplantısı yapılacaktır"

Bolat, bu doğrultuda iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Önümüzdeki yılın başlarında hem ikili ticaret toplantıları hem de yılın ikinci yarısında karma ekonomi komisyonu toplantısı yapılacaktır. Türkiye ile Bangladeş, müteahhitlik, savunma ve hizmet sektörlerinde potansiyel işbirliği imkanlarına sahiptir. Bu kapsamda atacağımız adımların köklü birlikteliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.