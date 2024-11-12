Bakan Bolat'tan CHP'li vekillere sert tepki: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Türkiye-İsrail ticaret ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamalar, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Bakan Bolat, Türkiye'nin Ortadoğu'daki İsrail saldırılarını durdurma ve Filistin'e yardım sağlama konusunda öncü bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye, Gazze ve Batı Şeria'ya toplamda 85 bin ton yardım göndererek, Filistin'e en fazla yardım gönderen ülke konumundadır" dedi.

Filistin ile ticaret

Bolat, 2022’de Filistin ve İsrail ile toplam 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşıldığını ifade ederek, "Filistin’in toplam ithalatı 7,7 milyar dolar civarındaydı. Bunun büyük kısmı İsrail üzerinden yapılıyordu. Türkiye’den yapılan 2 milyar dolarlık ticaret de İsrail kayıtlarında yer alıyor. Bu nedenle, Filistin’le olan ticaretimiz, Filistin’in kendi kayıtlarında görünmüyordu" diye konuştu.

İsrail'e jet yakıtı satılmadı

Bolat, Türkiye'nin İsrail’e yönelik 9 Nisan’da başlattığı ihracat kısıtlamasına rağmen "İsrail’e jet yakıtı satılıyor" iddialarının ortaya atıldığını belirtti. Bu iddiaya belgelerle yanıt verdiklerini söyleyen Bolat, "2024’te İsrail’e en ufak bir jet yakıtı satışı yapılmadı. Sadece İsrailli tur şirketlerinin uçuşlarında havalimanında alınan yakıt ihracat olarak kaydedildi ve bu asılsız iddialara yol açtı" dedi.

"İsrail ile ticareti tamamen durdurduk"

2 Mayıs itibarıyla İsrail’le ticareti tamamen durdurduklarını hatırlatan Bolat, Türkiye’nin bu kararı alarak İsrail’e yönelik ticari yaptırım uygulayan tek ülke olduğunun altını çizdi. "Cumhurbaşkanımız uluslararası zirvelerde İsrail’in ateşkes yapması için çaba gösterdi ve Türkiye bu konuda net bir tavır sergiledi" diyen Bolat, 2 Mayıs’tan itibaren İsrail’e yönelik hiçbir gümrük beyannamesi kaydedilmediğini söyledi.

Bolat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Türkiye’nin İsrail’e yönelik ticaret ambargosuna teşekkür ettiğini belirtti. Bolat, "Abbas, 16 Ağustos’ta TBMM’de milletvekillerine ‘Türkiye’ye minnettarız, 9,5 milyar dolarlık ticareti Filistin için feda ettiniz’ dedi" açıklamasında bulundu.

CHP'li vekillere tepki

CHP’li vekillerin tepkilerine karşılık veren Bolat, 2 Mayıs’tan bu yana İsrail’le ticaretin durduğunu hatırlatarak, "Burada sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, siyasi istismar yapmayın. İsrail’le en çok dost olan sizsiniz" ifadelerini kullandı.