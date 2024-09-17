Bakan Bolat’tan enflasyon açıklaması: 3 yılda ne pahasına olursa olsun tek haneye indirmek istiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta’da düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarımsal üretimdeki gelirin 22 yılda 31 milyar dolardan 71 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Bolat, "İhracatımız 3 milyar dolardı. Şimdi tarımsal ihracatımız 31 milyar dolar. Bu sene inşallah 33 milyar doları aşacak. Tarımsal üretim büyüyor." ifadesini kullandı.

Birinci önceliklerinin 86 milyon vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak, sonra ihracat yapmak olduğunu belirten Bolat, "Üretimi az olan kritik ürünlerde ihracata kota getirme ya da sınırlama getirme gibi uygulamalar yapmak durumunda kaldık ama her şey tüketicilerimizin esenliği ve makul şartlarda ve fiyatlarda ürün alabilmeleri, tedarik edebilmeleri için olmuştu. Bu yıl mayıs ayında bazı ürünlerdeki ihracat kotası sınırlamalarını zaten aldırdık. En son birkaç gün önce zeytinyağında kotayı tamamen kaldırdık. Bu şekilde piyasayı yakından izlemeye devam ediyoruz. İçeride çiftçilerimizin uygun şartlarda fiyat bulabilmeleri için de ithalat sınırlaması getirmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

“Milli gelirdeki artış dolar bazında beş kat arttı”

İktidarları döneminde ekonominin beş katından fazla büyütüldüğünü söyleyen Bakan Bolat, “Milli gelirdeki artış dolar bazında beş kat arttı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktık. Sene sonuna kadar daha da yükselecek. Kişi başına milli gelir de 3 bin 600 dolardan, 13 bin 300 dolara geçen ay sonu itibarıyla geldi. Bu yıl sonu itibarıyla 14 bin doların üzerinde, belki 15 bin doları da görebileceğiz. Bunlar kolay olmadı. Bütün bu çabalar, başarılar Isparta gibi bir gül bahçesinde gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.

"Dışarıdan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var"

Salgının, Rusya-Ukrayna savaşının ve depremin en büyük maliyetinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Bolat, devamında şunları kaydetti: "Bütün dünyada bu oldu. Ticaret Bakanı olarak dünyada birçok ülkeye gidiyorum. Dışarıdan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Saygı duyulan, itibarlı, dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı var. Bu bizim müzakere gücümüzü, pazarlık gücümüzü arttırıyor. Avrupa'da, Amerika'da, kuzeyde Rusya'da, Türk Cumhuriyetleri'nde, Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da bambaşka güçlü bir Türkiye bakışı var. İçerideki günlük politik çekişmeler ya da kriz çığırtkanlığı çabaları oralardan duyulmuyor, görülmüyor. Onlar üretime, dış politikaya, askeri savunma gücüne bakıyor. Türkiye'nin ihracat gücüne bakıyor. Türk malının kalitesine bakıyor."

İhracatın yüzde 30’u yabancı yatırımcıdan

Türkiye'de 83 bin yabancı yatırımcının bulunduğu bilgisini veren Bakan Bolat, "Bu yatırımcılar Türkiye'ye 267 milyar dolar para getirdi. Son 22 yılda yatırım yaptılar. Buradan para kazanmak için yaptılar. Biz de yatırımdan, istihdam artışından, vergi artışından, üretim artışından ihracat artışından faydalandık. Bizim 262 milyar dolar ihracatımızın yüzde 30’u yabancı yatırımcılardan geliyor. O nedenle Asya'dan, Uzak Doğu'dan ayrılacak, gelecek yatırımcılara bizim kapımız açık. Perakende ticaret kanununda değişiklikler yapıldı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede geçen mayıs ayında cezalar 10 kat arttırıldı. Motorlu taşıtlarda güvenli ödemenin ikinci el satışlarda olması için daha bir hafta önce yeni bir yönetmelik çıkardık. İç ticaretteki bu düzenlemeler piyasada istikrarı getirdi." dedi.

"Enflasyon 3 ayda 24 puan azaldı"

Aldatıcı reklamlara yönelik cezaları arttırdıklarına dikkat çeken Bolat, "15 Eylül'de başlayan elektronik ilan doğrulama sistemine dayalı olarak e-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirme mekanizmasını getirdik. Vatandaşımız güvenle satış ya da kiralama işlemini yapabilsin diye bu düzenlemeleri getirdik." açıklamasını yaptı.

Önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Bolat, devamında şunları kaydetti: "Üç yılda ne pahasına olursa olsun, enflasyonu yüzde 10'un altına, tek haneye indirmeyi başarmak istiyoruz. Enflasyon gerçekten adaletsizliği getiriyor, maalesef ticari ahlakı bozuyor. İstikrarın sağlanması noktasındaki adımlarımız başarılı olmaya başladı. Türk lirasına güven arttı. Türkiye'nin yine en büyük sorunlarından biri olan cari açığı, 15 ayda 57 milyar dolar açıktan ağustos itibarıyla 15 buçuk, 16 milyar dolara düşürdük. Döviz biriktirmeye başladık. Türkiye'nin ekonomisinin kırılganlığını azaltmış oldu. Dünyada yatırımcıların Türkiye'ye daha güvenle bakmasını sağlamış oldu. Enflasyon, 3 ayda 24 puan azaldı. Haziran-ağustos arası üç ayda enflasyon 24 puan geriye geldi ve daha da hızlı geriye gelecek inşallah. Gelecek yıl bu zamanlarda yüzde yirmili rakamlarda yıllık enflasyonu görebileceğiz."