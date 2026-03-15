Bakan Bolat'tan "Made in Europe" mesajı: Gücümüz tescillendi

Ticaret Bakan ıBolat, yürütülen yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillendiğini belirtti.

Türkiye Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü

Türkiye'nin güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşkın Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Bolat, otomotivden makineye, beyaz eşyadan kimyaya kadar birçok sektörde Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon eroyu aşan AB kamu alımları pazarının Türk sanayisi ve iş dünyası için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Bolat, hedefin firmaların Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitesini etkin kullanmak ve Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ilerletmek olduğunu vurguladı.