Bakan Bolat'tan mekan sahipleri ve işletmecilere fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

NTV'de soruları yanıtlayan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

- (Yeni etiket yönetmeliği) 1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Daha modern bir alım-satım gerçekleşecek. Müşteri onu görünce ister girer, ister girmez. Satıcı artık istediği zaman 'zam yapayım' gibi bir rahatlığa kavuşamayacak. Müşteri fiyatı zamlı görürse tepki gösterecek.

- Enflasyondaki artışa karşın vatandaşların, işçi, emekli, memurun satın alma güçleri azalmasın diye mümkün olan en yüksek ücret artışlarını verdi. Hükümet olarak piyasa denetimleri için gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

- Fahiş fiyat artışını önlemede kararlıyız. Denetimleri ve cezaları artırdık. Otomotiv başta olmak üzere mobilya, marketlerde çok ciddi fiyat azalışları gördük.

- Kimi zaman ihbarla, kimi zaman sektörleri takip ediyoruz. Yılbaşı alışverişlerinin ve eğlencenin olacağı mekanlarla ilgili fiyat denetimlerine çıkıldı. Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulayın.

- (Dış ticaret rakamları) 2 Ocak Salı günü dış ticaretle ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanımız yapacak.

İsrail'le ticaret

- 7 Ekim'den bu yana ihracatta yüzde 40 civarı, ithalatta yüzde 54 gerileme oldu. İsrail'le ticaret anlamında yayınlanan görüntülerin birçoğu İsrail medyası ya da istihbaratı tarafından servis ediliyor. Şirketlerimiz ve halkımız İsrail malları konusuda son derece duyarlı. Ticareti de gerilettik. Önemli olan oradaki Filistinlilerin canını kurtarmak ve ayağa kaldırmak.

Asgari ücret görüşmeleri

- Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek, işverenler açısından da maliyetler açısından dengeleri çok bozmayacak bir rakam çıkacaktır. Çalışanlar ve işveren kesimi müsterih olsun. Hükümetimiz dengeli ve makul bir asgari ücretin belirlenmesini başaracaktır.