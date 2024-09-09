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Bakan Bolat'tan Pakistan mesajı: Karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle katıldığı resepsiyonda, Türkiye'nin Pakistan ile iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara tam destek verdiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Bolat'tan Pakistan mesajı: Karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteklerinin tam olduğunu bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen programa katıldıklarını ifade etti.

"İlişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz"

Pakistan ile her zaman için siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini belirten Bolat, "Türkiye olarak, iki ülke iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır. Pakistan ile sahip olduğumuz güçlü siyasi bağlarımızı ekonomik ve ticari alanlara da yansıtmak ve ortak hedefler doğrultusunda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu vesile ile kardeş Pakistan halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

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