Bakan Dönmez’dan Karadeniz gazına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Türkiye’de enerji alanında yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili birinci faz işlemlerinin sürdüğünü, ikinci fazı 3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını bildiren Bakan Dönmez, bu sayede üretimi günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe çıkarmış olacaklarını söyledi.

Bu konudaki çalışmaları 4-5 yıldır yaptıklarını anlatan Dönmez, “Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de basınla oturduk, kamuoyuyla paylaştık. Bir keşif yapıldı. Ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar'daki çalışmalar da 2018'de başladı. Ekim ayında Gabar'a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık.” dedi.

“Hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak"

“Gabar petrolünün keşfi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim olur mu?” sorusu üzerine Bakan Dönmez, bu konuda henüz işin başında olduklarını aktardı. Bunun keşif kuyusu olduğunu belirten Dönmez, "2020'de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı. Biz hep demiştik ki bu işten hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Yeter ki biz sahayı üretime alalım. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Gabar'daki petrolün ekonomik değeri ve sahada yeni bir çalışmanın olup olmadığı sorusuna ilişkin, "Gabar'daki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil. Şimdi üretilebilir kısmıyla ilgili olarak tabii tam net değeri vermek için 2-3 daha kuyu açılacak. Şu anda ilk kuyunun verileri çok iyi. Günlük 1300 hatta 1500 varil veriyor. İlk kuyuya göre arkadaşlarımız yüzde 60 civarında bu brüt rezervin yüzde 60-65'ini üretebiliriz şeklinde değerlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarındaki son duruma da değinen Dönmez, "Akdeniz'de de Abdülhamid Han gemimizin çalışmaları devam ediyor. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de var. Bazı yerlerden olumlu işaretler almamıza rağmen bugüne kadar somut bir keşif yakalayamadık. Yine kendi deniz yetki alanlarımızda aramalarımıza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İkinci nükleer santral Sinop’ta olacak

Türkiye'deki ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin Sinop ve Trakya'da kurulabileceğine yönelik oluşan gündemin sorulması üzerine Dönmez, şunları kaydetti: “Birinciyi Akkuyu'da inşa ediyoruz. İnşallah ikincisi Sinop'ta olacak. Trakya'yla ilgili olarak da yer tespit çalışmaları hala devam ediyor. Biz yeri de hazırlamak istiyoruz çünkü bu tip büyük projelerde yer etütleri, çevresel etkiler, yerle ilgili kullanım izinlerinin alınması vesaire bunlar zaten hakikaten birkaç yıl tüketen işler. Biz bunun ÇED raporu daha başta olmak üzere zemin etütleri ve arazinin kullanım haklarına ilişkin süreçleri bir taraftan sanki santral hemen yarın başlayacakmış gibi hazırlıyoruz ki herhangi bir anlaşmaya vardığımızda zaman kaybetmeyelim.”